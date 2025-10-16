Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft i IGN zapowiadają ID@Xbox Showcase. Nadciąga wydarzenie dla fanów gier indie

Patrycja Pietrowska
2025/10/16 16:00
Wiemy, kiedy odbędzie się wydarzenie IGN x ID@Xbox Showcase 2025.

Microsoft we współpracy z portalem IGN zorganizuje prezentację zatytułowaną ID@Xbox Showcase, która odbędzie się pod koniec października. Cała transmisja ma trwać około 50 minut i będzie wypełniona nowymi materiałami. To wydarzenie, skoncentrowane na grach niezależnych, jest zaplanowane na wtorek, 28 października 2025 roku.

ID@Xbox Showcase 2025 zapowiedziane. Pokaz skoncentruje się na grach niezależnych

Celem pokazu jest dostarczenie widzom świeżych informacji, nowych zwiastunów oraz fragmentów rozgrywki z nadchodzących tytułów niezależnych. Fani mogą spodziewać się „ekscytującej prezentacji”, która, jak zapowiadają organizatorzy, będzie obfitowała w zupełnie nowe treści z różnorodnych gatunków. Sam fakt umieszczenia wydarzenia w kalendarzu tuż przed świętem Halloween dodaje mu specyficznego klimatu.

W prezentacji wezmą udział gry od szeregu uznanych wydawców i studiów deweloperskich, z których część została już oficjalnie wymieniona. Potwierdzonymi uczestnikami są Raw Fury, Serenity Forge, Thunder Lotus oraz Skybound. Listę studiów, które mają zaprezentować swoje projekty, uzupełniają PlaySide, Don’t Nod, Hooded Horse, Thunderful, Pathea, poncle, Cult Games i Wired Digital. Udział weźmie także wiele innych nieujawnionych jeszcze zespołów deweloperskich.

Transmisja ID@Xbox Showcase rozpocznie się 28 października o godzinie 19:00 czasu polskiego. Stream obejrzymy między innymi na platformach YouTube, Twitch oraz Twitter.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/idxbox-showcase-set-for-october-28

Patrycja Pietrowska

