Microsoft i IGN zapowiadają ID@Xbox Showcase. Nadciąga wydarzenie dla fanów gier indie

Microsoft we współpracy z portalem IGN zorganizuje prezentację zatytułowaną ID@Xbox Showcase, która odbędzie się pod koniec października. Cała transmisja ma trwać około 50 minut i będzie wypełniona nowymi materiałami. To wydarzenie, skoncentrowane na grach niezależnych, jest zaplanowane na wtorek, 28 października 2025 roku.

ID@Xbox Showcase 2025 zapowiedziane. Pokaz skoncentruje się na grach niezależnych

Celem pokazu jest dostarczenie widzom świeżych informacji, nowych zwiastunów oraz fragmentów rozgrywki z nadchodzących tytułów niezależnych. Fani mogą spodziewać się „ekscytującej prezentacji”, która, jak zapowiadają organizatorzy, będzie obfitowała w zupełnie nowe treści z różnorodnych gatunków. Sam fakt umieszczenia wydarzenia w kalendarzu tuż przed świętem Halloween dodaje mu specyficznego klimatu.