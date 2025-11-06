Avengers mieli otrzymać grę inspirowaną legendarnym komiksem. Za projekt odpowiadali twórcy Call of Duty

To mogłoby być coś epickiego. Niestety produkcja została anulowana.

Studio Treyarch, znane przede wszystkim z serii Call of Duty: Black Ops, mogło w przeszłości znacząco rozszerzyć swoje portfolio, pracując nad grą osadzoną w uniwersum Marvela. Jak ujawnił były pracownik studia, Ian Hosfeld, deweloperzy przez krótki czas rozwijali koncepcję sieciowej produkcji inspirowanej kultowym komiksem Secret Wars. Projekt nigdy jednak nie doczekał się wejścia w pełną produkcję, gdyż został wstrzymany na bardzo wczesnym etapie. Secret Wars – Treyarch pracowało nad grą sieciową osadzoną w Battleworld Według Hosfelda pomysł narodził się po anulowaniu Ultimate Spider-Man 2, kontynuacji wysoko ocenianej gry akcji z 2005 roku. Zespół, mający już doświadczenie z superbohaterami Marvela, chciał stworzyć coś ambitniejszego i bardziej rozbudowanego. Plan zakładał opracowanie tytułu wieloosobowego, który oddałby ducha Secret Wars, czyli jednej z najbardziej znanych historii w historii Marvel Comics.

Oryginalne Secret Wars z lat 80. opowiadały o tym, jak potężna istota znana jako Beyonder przenosi grupę superbohaterów i złoczyńców na planetę Battleworld, zmuszając ich do walki o przetrwanie. To właśnie w tej historii Spider-Man po raz pierwszy otrzymał swój czarny kostium, który później okazał się symbiotem Venoma. Wersja gry, nad którą zastanawiał się Treyarch, miała czerpać z tego motywu i umożliwiać graczom wcielanie się w różne postacie uniwersum, od herosów po antagonistów, w ramach wspólnej, dynamicznej areny.

GramTV przedstawia:

Jak ujawnił Hosfeld, projekt nie miał jednak szansy rozwinąć skrzydeł. W tym samym czasie Activision, które przejęło Treyarch, nabyło prawa do marki James Bond. Firma zdecydowała, że studio powinno skupić się na tworzeniu nowej gry z agentem 007, przez co prace nad marvelowskim tytułem zostały błyskawicznie wstrzymane. W ostatnich latach Marvel coraz śmielej inwestuje w rozwój swojego działu gier. Produkcje takie jak Marvel’s Spider-Man 2, Guardians of the Galaxy czy sieciowe Marvel Rivals pokazują, że studio potrafi dostarczyć zarówno mocne historie dla pojedynczego gracza, jak i widowiskowe potyczki multiplayer. Nie jest więc wykluczone, że w przyszłości koncepcja gry osadzonej na Battleworld powróci, tym razem z budżetem i rozmachem godnym współczesnych superprodukcji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.