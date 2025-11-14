Jedna piąta graczy nowej strzelanki nie zabiła jeszcze nikogo. Skąd taka pacyfistyczna gra?

Z danych z osiągnięć Steam wynika, że znaczna część graczy ARC Raiders stroni od potyczek PvP. Mimo że eliminowanie przeciwników jest w tej strzelance opłacalne, wielu użytkowników skupia się przede wszystkim na zadaniach PvE, walce z maszynami i bezpiecznej ekstrakcji zdobytego łupu.

ARC Raiders – pacyfistyczna rozgrywka i zaskakuj ące statystyki

Z osiągnięć można odczytać, że jedynie 43,3% graczy zdobyło trofeum „Niezłomność”, przyznawane za znokautowanie 10 łupieżców. Oznacza to, że ponad połowa społeczności rzadko angażuje się w regularne starcia z innymi graczami. Co więcej, osiągnięcie „Przekroczona granica”, które otrzymuje się za pokonanie pierwszego wroga, posiada 81,4% osób. Innymi słowy – niemal jedna piąta użytkowników nie zabiła jeszcze nikogo, być może nawet nie docierając do tego etapu rozgrywki.