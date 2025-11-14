Jedna piąta graczy nowej strzelanki nie zabiła jeszcze nikogo. Skąd taka pacyfistyczna gra?

Ponad połowa społeczności ARC Raiders rzadko bierze udział w starciach z innymi graczami, wynika z danych Steam.
Z danych z osiągnięć Steam wynika, że znaczna część graczy ARC Raiders stroni od potyczek PvP. Mimo że eliminowanie przeciwników jest w tej strzelance opłacalne, wielu użytkowników skupia się przede wszystkim na zadaniach PvE, walce z maszynami i bezpiecznej ekstrakcji zdobytego łupu.
ARC Raiders – pacyfistyczna rozgrywka i zaskakujące statystyki
Z osiągnięć można odczytać, że jedynie 43,3% graczy zdobyło trofeum „Niezłomność”, przyznawane za znokautowanie 10 łupieżców. Oznacza to, że ponad połowa społeczności rzadko angażuje się w regularne starcia z innymi graczami. Co więcej, osiągnięcie „Przekroczona granica”, które otrzymuje się za pokonanie pierwszego wroga, posiada 81,4% osób. Innymi słowy – niemal jedna piąta użytkowników nie zabiła jeszcze nikogo, być może nawet nie docierając do tego etapu rozgrywki.
Dla wielu osób ARC Raiders to przede wszystkim ekstrakcyjna strzelanka PvE, w której najgroźniejsze są tytułowe maszyny. Łupieżcy skupiają się na zdobywaniu materiałów i ulepszaniu ekwipunku, a każda konfrontacja z innym graczem oznacza ryzyko straty wszystkiego. Nic więc dziwnego, że część społeczności preferuje omijanie walk, szczególnie w trybie solo, gdzie bez trudu można spotkać przyjaźnie nastawionych użytkowników unikających konfliktu.
Niektórzy celowo grają tak, by nie brać udziału w PvP – ich rozgrywka przypomina wtedy ciche przemykanie między patrolującymi teren łupieżcami, z jedynym celem w postaci udanej ekstrakcji i powrotu do bazy.
ARC Raiders jest dostępne na PC i koncentruje się na dynamicznej rozgrywce opartej na zdobywaniu łupu oraz ryzyku związanym z utratą ekwipunku. Gra stale rozwija się dzięki aktualizacjom, które dopasowują balans PvP i PvE do stylów preferowanych przez społeczność.
