Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna piąta graczy nowej strzelanki nie zabiła jeszcze nikogo. Skąd taka pacyfistyczna gra?

Mikołaj Berlik
2025/11/14 12:00
0
0

Ponad połowa społeczności ARC Raiders rzadko bierze udział w starciach z innymi graczami, wynika z danych Steam.

Z danych z osiągnięć Steam wynika, że znaczna część graczy ARC Raiders stroni od potyczek PvP. Mimo że eliminowanie przeciwników jest w tej strzelance opłacalne, wielu użytkowników skupia się przede wszystkim na zadaniach PvE, walce z maszynami i bezpiecznej ekstrakcji zdobytego łupu.

ARC Raiders

ARC Raiders – pacyfistyczna rozgrywka i zaskakujące statystyki

Z osiągnięć można odczytać, że jedynie 43,3% graczy zdobyło trofeum „Niezłomność”, przyznawane za znokautowanie 10 łupieżców. Oznacza to, że ponad połowa społeczności rzadko angażuje się w regularne starcia z innymi graczami. Co więcej, osiągnięcie „Przekroczona granica”, które otrzymuje się za pokonanie pierwszego wroga, posiada 81,4% osób. Innymi słowy – niemal jedna piąta użytkowników nie zabiła jeszcze nikogo, być może nawet nie docierając do tego etapu rozgrywki.

Dla wielu osób ARC Raiders to przede wszystkim ekstrakcyjna strzelanka PvE, w której najgroźniejsze są tytułowe maszyny. Łupieżcy skupiają się na zdobywaniu materiałów i ulepszaniu ekwipunku, a każda konfrontacja z innym graczem oznacza ryzyko straty wszystkiego. Nic więc dziwnego, że część społeczności preferuje omijanie walk, szczególnie w trybie solo, gdzie bez trudu można spotkać przyjaźnie nastawionych użytkowników unikających konfliktu.

GramTV przedstawia:

Niektórzy celowo grają tak, by nie brać udziału w PvP – ich rozgrywka przypomina wtedy ciche przemykanie między patrolującymi teren łupieżcami, z jedynym celem w postaci udanej ekstrakcji i powrotu do bazy.

ARC Raiders jest dostępne na PC i koncentruje się na dynamicznej rozgrywce opartej na zdobywaniu łupu oraz ryzyku związanym z utratą ekwipunku. Gra stale rozwija się dzięki aktualizacjom, które dopasowują balans PvP i PvE do stylów preferowanych przez społeczność.

Tagi:

News
PC
multiplayer
strzelanka
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
ARC Raiders
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112