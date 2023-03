Szef PlayStation o kupnie Activision przez MS: „Chcę tylko zablokować fuzję”

Sony nie zależy na zapewnieniu sobie dostępu do kolejnych odsłon Call of Duty.

Od ponad roku Sony skutecznie blokuje możliwość przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się wielu interesujących szczegółów dotyczących umowy, ale również działań japońskiej korporacji mającej wykorzystywać wszelkie środki, aby nie doprowadzić finalizacji transakcji do końca. Nawet tych mniej czystych, jak oskarżenie Microsoft o celowe tworzenie błędów w nowych odsłonach Call of Duty, które występowałyby wyłącznie na PlayStation. Ale przedstawiciele Giganta z Redmond wcale nie są dłużni i zażądali od Sony ujawnienia dokumentów z umowami, które Japończycy zawali z zewnętrznymi studiami na ekskluzywne treści dla swoich konsol. Tym razem do sieci trafiła wypowiedź Jima Ryana, szefa PlayStation, który jasno dał do zrozumienia, że Sony nie walczy o przyszłość marki Call of Duty, ale zależy im wyłącznie na zablokowaniu przejęcia Activision Blizzard.