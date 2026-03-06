Kompletne wydanie Atomic Heart w przedsprzedaży. Dacie szansę rosyjskiemu hitowi?

Atomic Heart od samego początku wzbudzało ogromne kontrowersje. I to takie, że po dziś dzień wiele osób zwyczajnie w produkcję nie zagrało.

Bynajmniej nie dla tego, że była ona słaba. Chodziło o pochodzenie tworzącego ją studia oraz jego powiązania z rosyjską władzą.

Kompletna edycja Atomic Heart nadchodzi

Jeżeli jednak w międzyczasie ktoś postanowił dać szansę tytułowi ocenianemu zależnie od platformy między 70 a 76 na 100, to pojawia się ku temu idealna okazja. Już 24 marca ukaże się Atomic Heart w wersji Ultimate Edition. Jej częścią jest nie tylko podstawowa gra, ale również wszystkie 4 dodatki, 250-stronnicowy cyfrowy zeszyt z grafikami, dwa pakiety skórek oraz steelbook. Ten zestaw już teraz możemy kupić w RTV Euro AGD w wersji na PlayStation 5 lub Xbox Series X za niecałe 160 zł.