Kompletne wydanie Atomic Heart w przedsprzedaży. Dacie szansę rosyjskiemu hitowi?

Atomic Heart od samego początku wzbudzało ogromne kontrowersje. I to takie, że po dziś dzień wiele osób zwyczajnie w produkcję nie zagrało.
Bynajmniej nie dla tego, że była ona słaba. Chodziło o pochodzenie tworzącego ją studia oraz jego powiązania z rosyjską władzą.
Kompletna edycja Atomic Heart nadchodzi
Jeżeli jednak w międzyczasie ktoś postanowił dać szansę tytułowi ocenianemu zależnie od platformy między 70 a 76 na 100, to pojawia się ku temu idealna okazja. Już 24 marca ukaże się Atomic Heart w wersji Ultimate Edition. Jej częścią jest nie tylko podstawowa gra, ale również wszystkie 4 dodatki, 250-stronnicowy cyfrowy zeszyt z grafikami, dwa pakiety skórek oraz steelbook. Ten zestaw już teraz możemy kupić w RTV Euro AGD w wersji na PlayStation 5 lub Xbox Series X za niecałe 160 zł.
Witaj w utopijnym, pełnym cudów i doskonałości świecie, gdzie ludzie żyją w harmonii z wiernymi, pomocnymi robotami.
Tak było do tej pory. Na kilka dni przed premierą najnowszego systemu sterowania robotami sielankę może przerwać tylko jakaś katastrofa lub globalny spisek...
Dynamiczny postęp technologiczny i tajne eksperymenty doprowadziły do powstania zmutowanych istot, przerażających machin i mocarnych robotów, które zbuntowały się przeciw swoim twórcom. Tylko ty możesz je powstrzymać i poznać wyidealizowany świat od podszewki.
Korzystaj ze zdolności bojowych swojej eksperymentalnej rękawicy wspomaganej oraz arsenału mieczy i supernowoczesnych broni. Tocz zacięte, gęste od eksplozji walki, adaptując swój styl do różnych przeciwników. Wykorzystuj umiejętności, zasoby, elementy otoczenia i ulepszenia sprzętu, aby pokonywać przeciwności losu i walczyć o zwycięstwo dobra nad złem.
