Szef Epic Games rozpala dyskusję o AI. Sweeney mówi wprost o przyszłości gier

Prezes Epic Games, Tim Sweeney, po raz kolejny publicznie opowiedział się po stronie generatywnej sztucznej inteligencji, sugerując, że tworzenie pełnoprawnych gier wideo przez AI to naturalny etap rozwoju tej technologii. Wypowiedź ta wpisuje się w szerszą debatę, która od miesięcy dzieli branżę gier, a w ostatnim czasie została ponownie rozgrzana przez komentarze Elona Muska. Jak wspominał, sztuczna inteligencja w przyszłości będzie w stanie samodzielnie wygenerować dla niego „świetną” grę.

AI w roli twórcy gier? Szef Epic Games widzi w tym logiczny kierunek

Sweeney otwarcie poparł tę wizję, twierdząc, że skoro istnieją już narzędzia typu text-to-image oraz text-to-video, to „text-to-GTA” jest kolejnym logicznym krokiem w rozwoju generatywnej AI. Szef Epic Games nie kryje swojego entuzjazmu wobec nowych technologii i wielokrotnie angażował się w kontrowersje wokół ich zastosowania, m.in. krytykując politykę informacyjną Steam czy sprzeciwiając się potencjalnej cenzurze narzędzi AI.