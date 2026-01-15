Szef Epic Games rozpala dyskusję o AI. Sweeney mówi wprost o przyszłości gier

AI w roli twórcy gier? Szef Epic Games widzi w tym logiczny kierunek
Sweeney otwarcie poparł tę wizję, twierdząc, że skoro istnieją już narzędzia typu text-to-image oraz text-to-video, to „text-to-GTA” jest kolejnym logicznym krokiem w rozwoju generatywnej AI. Szef Epic Games nie kryje swojego entuzjazmu wobec nowych technologii i wielokrotnie angażował się w kontrowersje wokół ich zastosowania, m.in. krytykując politykę informacyjną Steam czy sprzeciwiając się potencjalnej cenzurze narzędzi AI.
Generatywne gry mierzą się jednak z poważnym zarzutem. Krytycy podkreślają, że sztuczna inteligencja nie tworzy w klasycznym znaczeniu, lecz bazuje na istniejących danych, przetwarzając i odtwarzając cudze treści bez zgody autorów. W praktyce oznaczałoby to produkcje pozbawione prawdziwej innowacji, sprowadzające się do rozbudowanych piaskownic z nieskończoną liczbą dialogów i zdarzeń, w których trudno odróżnić elementy istotne od czysto dekoracyjnych.
GramTV przedstawia:
Stanowisko Sweeneya i Muska spotyka się z wyraźnym sprzeciwem ze strony twórców gier. Wielu deweloperów uważa, że gry są formą sztuki wymagającą ludzkiej kreatywności i ręcznego projektowania. Część studiów otwarcie deklaruje niechęć do wykorzystywania AI w procesie twórczym. Inni, jak CD Projekt Red, dopuszczają jej użycie wyłącznie jako narzędzia wspierającego produktywność. Współprezes spółki, Michał Nowakowski, podkreślał, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie samodzielnie „usiąść i zrobić gry”, a jej rola powinna ograniczać się do pomocy zespołom kreatywnym, a nie ich zastępowania.