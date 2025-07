Szef działu graficznego Xboxa publikuje ogłoszenie o pracę z grafiką wygenerowaną przez AI, po czym musi mierzyć się z krytyką

W poście Matsel zaprasza do aplikowania osoby z doświadczeniem w “sterownikach urządzeń, wydajności GPU lub systemach walidacyjnych i inżynieryjnych”. Do wiadomości dołączono obrazek przedstawiający kobietę piszącą coś na komputerze, ale tekst ogłoszenia wyświetla się… z tyłu monitora. Nikt nie sądzi, że to celowy zabieg, więc pewnie nawet nie sprawdził, że AI popełniło błąd.

Cała sytuacja wybuchła w wyjątkowo niefortunnym momencie. Na początku miesiąca Xbox ogłosił masowe zwolnienia, które dotknęły wielu studiów, w tym Zenimax Online Studios, Rare, The Initiative i inne. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że Microsoft naciska na pozostałych pracowników, by intensywniej wykorzystywali AI w codziennej pracy. W praktyce oznacza to, że z jednej strony duża część załogi została zwolniona, a z drugiej osoby, które pozostały, mają do czynienia z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które jak dotąd nie przyniosły żadnych mierzalnych efektów w postaci wzrostu wydajności czy dochodów.

Dla wielu obserwatorów sytuacji jest to kolejny przykład oderwania od realiów i braku wyczucia. Pokazuje też, jak łatwo nieprzemyślane użycie AI w firmowej komunikacji może pogłębić negatywny odbiór marki w oczach społeczności graczy i branżowych profesjonalistów.