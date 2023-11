Szef Blizzarda uderza w graczy. „Chcą nowych rzeczy każdego dnia” i nie mają cierpliwości

Kilka dni temu doczekaliśmy się zapowiedzi pierwszego dodatku do Diablo 4 zatytułowanego Vessel of Hatred. Nieco później Blizzard podzielił się również nowymi informacjami na temat 3. sezonu rankingowego w najnowszej odsłonie serii Diablo. Tymczasem Mike Ybarra – szef wspomnianego studia – postanowił uderzyć w społeczność graczy. Według dewelopera użytkownicy „nie mają cierpliwości” i domagają się „nowych rzeczy każdego dnia”.

Swoim spostrzeżeniem Ybarra podzielił się w trakcie wywiadu dla redakcji The Verge (dzięki PureXbox). Podczas rozmowy szef Blizzarda został zapytany o aktualne podejście studia do gier-usług. To właśnie w odpowiedzi na wspomniane pytanie deweloper stwierdził, że gracze chcieliby „każdego dnia, co godzinę” otrzymywać nową zawartość. Ybarra dodał, że zespół stara się reagować na potrzeby fanów i jednocześnie „utrzymywać jakość na wysokim poziomie”.