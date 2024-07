Ubisoft oficjalnie odnosi się do krytyki Assassin’s Creed Shadows. Firma wydała oświadczenie

Ubisoft odniósł się oficjalnie do krytyki Assassin’s Creed Shadows w mediach społecznościowych. Na platformie X ukazało się oświadczenie skierowanie do japońskich graczy, w którym firma odnosi się do kontrowersji związanych z nadchodzącą odsłoną serii. Deweloperzy podziękowali japońskiej społeczności gry, zapewniając, że włożyli „wiele wysiłku w zapewnienie wciągającego i pełnego szacunku odwzorowania feudalnej Japonii”.

Twórcy zaznaczają jednak, że zamiarem nie było nigdy „przedstawienie żadnej z gier Assassin's Creed, w tym Assassin's Creed Shadows, jako faktycznej reprezentacji historii lub postaci historycznych”. Produkcja ma natomiast stanowić przede wszystkim sprawiającą radość grę, opowiadającą wciągającą, fikcyjną historię.

Od momentu ogłoszenia Assassin's Creed Shadows otrzymaliśmy wiele pozytywnych reakcji, ale także kilka słów krytyki, w tym od was, naszych japońskich graczy. Podzielamy waszą pasję do historii i głęboko szanujemy waszą troskę o historyczną i kulturową integralność waszego bogatego dziedzictwa.

Ubisoft przeprosił również japońską społeczność gry, zapewniając, że tytuł będzie „ewoluować aż do premiery”. Zaprezentowane do tej pory materiały mają być bowiem nadal w fazie rozwoju. Firma zwróciła również uwagę na krytykę kierowaną wobec pracowników.

Pomimo tych nieustannych wysiłków zdajemy sobie sprawę, że niektóre elementy naszych materiałów promocyjnych wywołały zaniepokojenie wśród japońskiej społeczności. Za to szczerze przepraszamy. Wszystkie zaprezentowane do tej pory materiały są w fazie rozwoju, a gra będzie ewoluować aż do premiery.

Na podstawie konstruktywnej krytyki, którą otrzymaliśmy, będziemy kontynuować nasze wysiłki, dopóki nie oddamy tej gry w wasze ręce – i nie tylko. Chcielibyśmy również wyjaśnić, że chociaż konsultowaliśmy się z wieloma osobami w trakcie procesu rozwoju, nie są one w żaden sposób odpowiedzialne za decyzje podejmowane przez zespoły kreatywne w interesie rozgrywki i rozrywki. W związku z tym prosimy o niekierowanie krytyki pod adresem naszych współpracowników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Chociaż dążymy do autentyczności we wszystkim, co robimy, gry Assassin's Creed są fikcją inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami i postaciami historycznymi. Od samego początku seria korzystała z kreatywnych rozwiązań i zawierała elementy fantasy, aby tworzyć wciągające i immersyjne doświadczenia. Przedstawienie Yasuke w naszej grze jest tego odzwierciedleniem. Jego wyjątkowe i tajemnicze życie sprawiło, że był idealnym kandydatem do opowiedzenia historii Assassin's Creed z feudalną Japonią jako tłem.

Podczas gdy Yasuke jest przedstawiany jako samuraj w Assassin's Creed Shadows, przyznajemy, że jest to kwestia debaty i dyskusji. Starannie wpletliśmy to w naszą narrację, a wraz z naszą drugą główną bohaterką, japońskim shinobi Naoe, która jest równie ważna w grze, nasi bohaterowie zapewnią graczom różne style rozgrywki.