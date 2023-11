Diablo IV – nowe informacje o dodatku, 3. sezonie i aktualizacji 1.2.2

Deweloperzy postanowili ujawnić więcej informacji na temat nowości zmierzających do gry Diablo IV – w tym na temat zapowiedzianego dodatku.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia BlizzCon otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź dodatku Vessel of Hatred do gry Diablo IV. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ podczas tak zwanej Pogawędki przy ognisku deweloperzy ze studia Blizzard Entertainment odpowiedzialni za rozwój produkcji – Brent Gibson (zastępca reżysera), Tiffany Wat (reżyserka produkcji), Kayleigh Calder (główna producentka), Joe Shely (reżyser) oraz Adam Fletcher (zastępca dyrektora ds. społeczności) – ujawnilli kolejne szczegóły na temat wspomnianego rozszerzenia, 3. sezonu oraz nadchodzącej aktualizacji 1.2.2.

Diablo 4 – szczegóły dodatku Vessel of Hatred, 3. sezonu i aktualizacji 1.2.2

Po pierwsze, zgodnie z informacjami podanymi przy okazji oficjalnej zapowiedzi, Vessel of Hatred zabierze graczy do dżungli w krainie o nazwie Nahantu. Wśród lokacji, które przyjdzie nam zwiedzić, znajdą się między innymi miasta Kurast oraz Trancival, a więc znane miejsca z Diablo II. Rozszerzenie wprowadzi zupełnie nowy wątek fabularny – ten skupi się na znanej już wszystkim Neireli, zaś towarzyszyć będzie jej Mefisto, Pan Nienawiści. Deweloperzy zaznaczyli jednak, że będzie można całkowicie pominąć historię z podstawowej wersji gry, aby od razu przejść do nowego wątku.