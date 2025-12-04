Once Human kopiuje No Man’s Sky. Przypadek?

Once Human zostało skrytykowane za umieszczenie w grze elementu, który bardzo przypomina element z No Man’s Sky. Co na to Starry Studio?

Once Human znów znalazł się w centrum dyskusji o kopiowaniu rozwiązań z innych gier. Gracze zauważyli, że jeden z nowych elementów kosmetycznych – futurystyczny rower treningowy dostępny w skrzynkach Sky King – do złudzenia przypomina moduł teleportacyjny bazy z No Man’s Sky. Podobieństwo dotyczy przede wszystkim konstrukcji okrągłej ramy z wewnętrznym, świecącym pierścieniem.

Once Human kopiuje No Man’s Sky

Sprawa dotarła do szefa Hello Games, Seana Murraya, który w żartobliwym wpisie na X stwierdził: „To żart. Zapomnieliśmy dodać LOD do tych nitów”, wskazując na zaskakujący błąd szczegółowości w kultowym elemencie NMS. Mimo humorystycznego tonu Murraya, społeczność szybko zaczęła zarzucać Once Human kolejną inspirację cudzym projektem.