Once Human kopiuje No Man’s Sky. Przypadek?

Jakub Piwoński
2025/12/04 10:50
Once Human zostało skrytykowane za umieszczenie w grze elementu, który bardzo przypomina element z No Man’s Sky. Co na to Starry Studio?

Once Human znów znalazł się w centrum dyskusji o kopiowaniu rozwiązań z innych gier. Gracze zauważyli, że jeden z nowych elementów kosmetycznych – futurystyczny rower treningowy dostępny w skrzynkach Sky King – do złudzenia przypomina moduł teleportacyjny bazy z No Man’s Sky. Podobieństwo dotyczy przede wszystkim konstrukcji okrągłej ramy z wewnętrznym, świecącym pierścieniem.

Sprawa dotarła do szefa Hello Games, Seana Murraya, który w żartobliwym wpisie na X stwierdził: „To żart. Zapomnieliśmy dodać LOD do tych nitów”, wskazując na zaskakujący błąd szczegółowości w kultowym elemencie NMS. Mimo humorystycznego tonu Murraya, społeczność szybko zaczęła zarzucać Once Human kolejną inspirację cudzym projektem.

Nie jest to pierwszy podobny przypadek – na początku roku gracze zauważyli, że jeden z ozdobników broni przypomina symbol operatora Caveiry z Rainbow Six Siege. Po krytyce Starry Studio zmieniło projekt.

Tym razem deweloperzy również zareagowali. W oświadczeniu przesłanym do PCGamesN poinformowali, że usuną podejrzany element kosmetyczny z gry i zastąpią go nowym projektem. Studio podkreśliło, że traktuje takie sytuacje „bardzo poważnie” i planuje wzmocnić wewnętrzne procedury dotyczące grafiki i designu.

Once Human w ostatnich miesiącach dynamicznie rozwija się jako darmowy survival game — wprowadzono m.in. system klas, Strefę Raid oraz crossover z Palworld. Jednak jak widać, szybkie tempo aktualizacji wiąże się również z ryzykiem wpadek, które społeczność natychmiast wychwytuje.

pcgamesn.com

Źródło:https://www.pcgamesn.com/once-human/no-mans-sky-asset-accusation

News
Once Human
No Man's Sky
plagiat
Hello Games
Starry Studio
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


