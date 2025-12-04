Once Human kopiuje No Man’s Sky. Przypadek?

Once Human zostało skrytykowane za umieszczenie w grze elementu, który bardzo przypomina element z No Man’s Sky. Co na to Starry Studio?
Once Human znów znalazł się w centrum dyskusji o kopiowaniu rozwiązań z innych gier. Gracze zauważyli, że jeden z nowych elementów kosmetycznych – futurystyczny rower treningowy dostępny w skrzynkach Sky King – do złudzenia przypomina moduł teleportacyjny bazy z No Man’s Sky. Podobieństwo dotyczy przede wszystkim konstrukcji okrągłej ramy z wewnętrznym, świecącym pierścieniem.
Once Human kopiuje No Man’s Sky
Sprawa dotarła do szefa Hello Games, Seana Murraya, który w żartobliwym wpisie na X stwierdził: „To żart. Zapomnieliśmy dodać LOD do tych nitów”, wskazując na zaskakujący błąd szczegółowości w kultowym elemencie NMS. Mimo humorystycznego tonu Murraya, społeczność szybko zaczęła zarzucać Once Human kolejną inspirację cudzym projektem.
Nie jest to pierwszy podobny przypadek – na początku roku gracze zauważyli, że jeden z ozdobników broni przypomina symbol operatora Caveiry z Rainbow Six Siege. Po krytyce Starry Studio zmieniło projekt.
GramTV przedstawia:
Tym razem deweloperzy również zareagowali. W oświadczeniu przesłanym do PCGamesN poinformowali, że usuną podejrzany element kosmetyczny z gry i zastąpią go nowym projektem. Studio podkreśliło, że traktuje takie sytuacje „bardzo poważnie” i planuje wzmocnić wewnętrzne procedury dotyczące grafiki i designu.
Once Human w ostatnich miesiącach dynamicznie rozwija się jako darmowy survival game — wprowadzono m.in. system klas, Strefę Raid oraz crossover z Palworld. Jednak jak widać, szybkie tempo aktualizacji wiąże się również z ryzykiem wpadek, które społeczność natychmiast wychwytuje.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!