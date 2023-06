Szalony zwiastun The Grand Tour: Eurocrash. Clarkson, Hammod i May odwiedzili Polskę

Jeremy Clarkson, Richard Hammod i James May tym razem wybrali się do Europy Środkowej i przemierzą długi szlak, rozpoczynający się w Gdańsku.

W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun The Grand Tour: Eurocrash. Ekipa tego programu motoryzacyjnego dotarła tym razem także do Polski. Podróż, w którą wybierają się Jeremy Clarkson, Richard Hammod i James May rozpoczyna się w Polsce, a dokładnie w Gdańsku i po przemierzeniu naszego kraju, rozpocznie się eskapada przez Słowację, Węgry i Słowenię. Jak zwykle nie zabraknie przedziwnych samochodów, dynamicznych zwrotów akcji i humoru.

Premierę programu The Grand Tour: Eurocrash zapowiedziano na 16 czerwca i będzie on dostępny w ofercie serwisu Prime Video.