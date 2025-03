Szalony pomysł na nowego Obcego. Czy to ma prawo się udać?

Po sporym sukcesie ubiegłorocznego Obcego: Romulusa seria otrzymała kolejne życie i oprócz bezpośredniej kontynuacji tego filmu, w przygotowaniu jest również nowa część od Ridleya Scotta, a także Obcy: Ziemia. Pierwszy w historii marki serial niedawno doczekał się krótkiej zapowiedzi, na której mogliśmy zobaczyć ksenomorfa. Dodatkowo zdjęcia do Obcego: Romulusa 2 mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, więc możliwe, że w najbliższych latach otrzymamy aż trzy niezależne od siebie projekty z serii Alien. Swoją gotowość do nakręcenia nowego filmu zgłosił również Joon-ho Bong, reżyser nagrodzonego Oscarem Parasite oraz Mickey 17, który już wkrótce zadebiutuje w kinach. Koreański twórca postawił jednak jeden warunek, aby mógł przystąpić do nakręcenia filmu o Obcym.

Obcy jako musical? Reżyser Parasite ma szalony pomysł na film

Bong wyznał, że nie jest entuzjastą tworzenia filmów franczyzowych i woli pracować nad swoimi własnymi, oryginalnymi projektami. Stwierdził jednak, że chciałby w przyszłości nakręcić film o Obcym. Aby jednak tak się stało studio musiałby spełnić jeden jego warunek, który jest dosyć abstrakcyjny.