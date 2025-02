Obcy: Romulus 2 – zdjęcia jeszcze w tym roku? Disney przyspiesza produkcję

Pisanie scenariusza do sequela filmu najwyraźniej idzie na tyle dobrze, że reżyser zapowiada rychłe wejście na plan zdjęciowy. Czy się uda?

Wszystko wskazuje na to, że prace nad sequelem Obcy: Romulus ruszyły pełną parą. Tempo produkcji może budzić podziw, ale biorąc pod uwagę kasowy filmu – nie może zaskakiwać. W wywiadzie dla Collidera reżyser Fede Alvarez przyznał, że nie tylko aktywnie pisze scenariusz kontynuacji, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zamierza rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Co więcej, podkreślił rozwiewając już wszelkie wątpliwości, że to właśnie ten film będzie jego kolejnym projektem.

Obcy: Romulus 2 – zdjęcia jeszcze w tym roku?

Pierwsze informacje o sequelu pojawiły się już zeszłej jesieni, zaledwie kilka miesięcy po premierze Romulusa. Szef 20th Century Studios, Steve Asbell, potwierdził wówczas, że kontynuacja jest w przygotowaniu, a do swoich ról mają powrócić Cailee Spaeny i David Jonsson. Teraz okazuje się, że prace są znacznie bardziej zaawansowane, niż wcześniej przypuszczano, co sugeruje, że scenariusz jest już gotowy lub znajduje się na ostatnim etapie dopracowywania. Studiu 20th Century Studios oraz nadrzędnemu Disneyowi musi bardzo zależeć na tym filmie. Wcześniej informowaliśmy o możliwości pojawienia się w filmie postaci, doskonale znanej wszystkim fanom serii.