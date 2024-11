Obcy otrzyma jeszcze jeden film. Ridley Scott potwierdził pracę nad nowym Alienem

Choć wydaje się to mało prawdopodobne, to możliwe, że Scott pracuje nad kolejną kontynuacją Prometeusza i Obcego: Przymierze. Szczególnie ten drugi film został chłodno przyjęty przez widzów, więc 20th Century Studios i Disney mogą nie widzieć potencjału w rozszerzaniu tej historii. Inną możliwością jest stworzeni przez reżysera zupełnie nowej historii rozgrywającej się w tym uniwersum. Produkcja mogłaby opowiedzieć historię po wydarzeniach z czwartej części Obcego lub umiejscowić ją pomiędzy istniejącymi już częściami, jak było to w przypadku Romulusa.

The Hollywood Reporter nie podało żadnych szczegółów dotyczących tej produkcji. Poinformowano jedynie, że Ridley Scott zamierza pracować nad nową odsłoną serii. Tak ogólne przedstawienie sprawy może również dotyczyć samej kontynuacji Obcego: Romulusa, chociaż wydaje się to najmniej prawdopodobną opcją. Sam reżyser był zachwycony pracą Fede Alvareza i wspierał go podczas produkcji najnowszego filmu z serii. Nie wydaje się, aby Scott był zainteresowany przejęciem tej podserii w uniwersum Aliena.