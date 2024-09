Symulator życia w Japonii zadebiutuje w wersji 1.0. Gra pojawi się na PC i konsolach

Tytuł był rozwijany przez rok we wczesnym dostępie.

Studio Superkami oraz wydawca Toplitz Productions ogłosiło, że poza premierą Sengoku Dynasty na PC w listopadzie gra ukaże się także na konsolach w 2025 roku. Twórcy potwierdzili, że chcą dotrzeć z produkcją do większego grona odbiorców. Wersja na PC oraz konsole będą takie same, lecz na konsoli ujrzymy dodatkowy tryb multiplayer, który pozwoli na zabawę z 3 innymi graczami.

Rok temu we wczesnym dostępie na Steamie pojawił się symulator życia w japońskim średniowieczu - Sengoku Dynasty, a wczoraj poznaliśmy datę premiery pełnej wersji gry, która pojawi się na konsolach dużo później niż na PC. Twórcy udostępnili zwiastun przedstawiający ogólne założenia i cele rozgrywki.

Sengoku Dynasty przenosi nas do średniowiecznej Japonii, gdzie mieszkańcy zmagają się z wieloma problemami, takimi jak głód i wojna, a naszym zadaniem jest odbycie podróży do Chłopskiego Królestwa i odbudowanie domu swojej córki. W tym samym czasie musimy postarać się o zapewnienie dobrej przyszłości rodzinie. Produkcja daje nam do dyspozycji otwarty świat, w którym porozmawiamy z wieloma postaciami oraz zawalczymy z przeciwnikami. W grze możemy rozwijać się w różnych kierunkach, takich jakich zostanie wojownikiem czy handlarzem.

Przypomnijmy, że Sengoku Dynasty zostało wydane we wczesnym dostępie na Steamie 10 sierpnia 2023 roku. Od tego czasu tytuł został oceniony przez ponad 3400 osób, z czego 73 procent recenzji okazało się pozytywnych. W naszym serwisie pojawiły się pierwsze wrażenia z wczesnego dostępu do gry.