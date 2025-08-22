„Nigdy nie dostałem żadnych pieniędzy”. Twórca Stardew Valley tłumaczy podejście do współprac

Eric „ConcernedApe” Barone podkreśla, że wszystkie kolaboracje robił wyłącznie z pasji i dla graczy.
Stardew Valley od prawie dekady cieszy się ogromną popularnością, a jego twórca, Eric „ConcernedApe” Barone, od lat udowadnia, że kieruje nim przede wszystkim miłość do gier. W nawiązaniu do ogłoszonej niedawno współpracy z Infinity Nikki, deweloper zaznaczył, że nigdy nie otrzymał pieniędzy za żadną kolaborację z innymi twórcami.
Stardew Valley – kolaboracje bez wynagrodzenia
W ciągu ostatnich lat Stardew Valley pojawiało się w różnych crossoverach, m.in. w Terrarii, Enter the Gungeon, Balatro czy Borderlands 3. Barone wyjaśnił, że zawsze decydował się na takie współprace dlatego, że sam był fanem danej gry albo wierzył, iż sprawi to przyjemność graczom.
Żeby było jasne, nigdy nie dostałem żadnych pieniędzy z kolaboracji. Decydowałem się na nie tylko dlatego, że byłem fanem innych gier lub szczerze wierzyłem, że spodoba się to graczom.
Fani w komentarzach podkreślali, że Barone zasługiwałby na dodatkowe wynagrodzenie, jednak twórca Stardew Valley odpowiedział, że zarobił wystarczająco dużo na samej sprzedaży gry. Od lat daje przykład, że bardziej niż na finansach zależy mu na zadowoleniu społeczności – czego dowodem są liczne darmowe aktualizacje, w tym ogromne łatki rozwijające produkcję wiele lat po premierze.
Obecnie Eric Barone pracuje nad swoim nowym projektem, Haunted Chocolatier, lecz nie zapomina o rozwijaniu Stardew Valley, które nadal pozostaje jedną z najchętniej wspieranych gier indie.
