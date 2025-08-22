„Nigdy nie dostałem żadnych pieniędzy”. Twórca Stardew Valley tłumaczy podejście do współprac

Stardew Valley od prawie dekady cieszy się ogromną popularnością, a jego twórca, Eric „ConcernedApe” Barone, od lat udowadnia, że kieruje nim przede wszystkim miłość do gier. W nawiązaniu do ogłoszonej niedawno współpracy z Infinity Nikki, deweloper zaznaczył, że nigdy nie otrzymał pieniędzy za żadną kolaborację z innymi twórcami.

Stardew Valley – kolaboracje bez wynagrodzenia

W ciągu ostatnich lat Stardew Valley pojawiało się w różnych crossoverach, m.in. w Terrarii, Enter the Gungeon, Balatro czy Borderlands 3. Barone wyjaśnił, że zawsze decydował się na takie współprace dlatego, że sam był fanem danej gry albo wierzył, iż sprawi to przyjemność graczom.

