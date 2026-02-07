ConcernedApe wraca do tematu Stardew Valley 2. Sequel wciąż możliwy

Twórca Stardew Valley rozważa różne scenariusze.

Eric Barone, znany szerzej jako ConcernedApe, ujawnił, że pomysł na Stardew Valley 2 nie jest nowy i był rozważany już wiele lat temu. Choć oryginalna produkcja wciąż pozostaje aktywnie rozwijana, wizja pełnoprawnej kontynuacji nigdy całkowicie nie została porzucona. ConcernedApe zdradza plany. Stardew Valley 2 wciąż chodzi mu po głowie Stardew Valley przez lata ugruntowało swoją pozycję jako jedna z najważniejszych gier niezależnych w historii, a zarazem jeden z najlepiej ocenianych symulatorów życia. Tytuł oferujący rolnictwo, eksplorację, relacje międzyludzkie oraz elementy walki zdobył uznanie za narrację i zapadających w pamięć bohaterów. Regularne aktualizacje, w tym rozbudowana wersja 1.6, sprawiają, że gra nadal przyciąga nowych i powracających graczy.

W rozmowie z IGN Barone przyznał, że chętnie wróciłby do świata Stardew Valley w formie bezpośredniego sequela. Zdradził również, że istniał moment, w którym faktycznie rozpoczął prace nad drugą częścią. Projekt został jednak wstrzymany, ponieważ twórca zdecydował się skoncentrować na innym autorskim tytule, czyli Haunted Chocolatier. Mimo tego Barone podkreślił, że wciąż ekscytuje go perspektywa powrotu do uniwersum Stardew Valley i odtworzenia energii towarzyszącej powstawaniu oryginału.

Twórca przyznał jednocześnie, że nie podjął jeszcze decyzji, w jakim kierunku mogłaby zmierzać ewentualna kontynuacja. Jednym z rozważanych pomysłów jest stworzenie zupełnie nowego świata z nową obsadą bohaterów. Barone obawia się jednak, że wielu graczy jest silnie przywiązanych do Pelican Town i jego mieszkańców, co mogłoby zniechęcić część społeczności. Alternatywą jest więc kontynuacja historii z wykorzystaniem znanych postaci, ale osadzona w ramach nowej przygody w tym samym uniwersum. Na ten moment priorytetem pozostaje dalszy rozwój oryginalnego Stardew Valley oraz prace nad Haunted Chocolatier. Sam Barone zaznaczył, że druga z wymienionych gier nie doczeka się premiery w najbliższym czasie, co automatycznie oddala także realne szanse na szybkie rozpoczęcie pełnoprawnej produkcji Stardew Valley 2. Nie wyklucza jednak, że będzie regularnie wracał myślami do tego projektu.

