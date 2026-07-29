Sylvester Stallone zabrał w końcu głos w sprawie filmu o samym sobie

Jakiś czas temu ujawniono pierwszy zwiastun filmu . Choć Sylvester Stallone nie bierze udziału w produkcji I Play Rocky, po raz pierwszy publicznie odniósł się do filmu. Jakie jest jego zdanie na temat tej produkcji? Aktor udostępnił zwiastun w mediach społecznościowych i wyraził swoje poparcie dla twórców biografii opowiadającej o narodzinach jednego z najsłynniejszych bohaterów kina.

Każda historia ma swój początek i cieszę się, że właśnie ta zostanie opowiedziana. Gratulacje dla całej obsady i ekipy I Play Rocky. Walczcie dalej!

To pierwsza publiczna reakcja gwiazdora na projekt, który pokaże kulisy powstawania Rocky'ego z 1976 roku – filmu, który nie tylko rozpoczął jego wielką karierę, ale także zdobył Oscara dla najlepszego filmu. Co ciekawe, do filmu odniósł się również młodszy brat aktora, Frank Stallone. Przyznał, że początkowo z dużą ostrożnością podchodził do pomysłu stworzenia biografii, ponieważ chciał chronić dorobek swojego brata i znaczenie samego Rocky'ego.

Od chwili publikacji zwiastuna jestem zasypywany pytaniami o ten film i o moją opinię. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym projekcie, podchodziłem do niego bardzo ostrożnie, bo chciałem chronić dziedzictwo mojego brata i samego Rocky'ego. Uważam jednak, że aktor wcielający się w Sylvestra jest fantastyczny.

Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza oceniać produkcji przed jej premierą.