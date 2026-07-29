Sylvester Stallone zabrał w końcu głos w sprawie filmu o samym sobie

Legenda kina po raz pierwszy odniosła się do biografii opowiadającej o kulisach powstania Rocky'ego.
Jakiś czas temu ujawniono pierwszy zwiastun filmu. Choć Sylvester Stallone nie bierze udziału w produkcji I Play Rocky, po raz pierwszy publicznie odniósł się do filmu. Jakie jest jego zdanie na temat tej produkcji? Aktor udostępnił zwiastun w mediach społecznościowych i wyraził swoje poparcie dla twórców biografii opowiadającej o narodzinach jednego z najsłynniejszych bohaterów kina.
I Play Rocky pokaże narodziny jednej z największych ikon kina
Stallone najwyraźniej wspiera nowy projekt. Potwierdzają to te słowa:
Każda historia ma swój początek i cieszę się, że właśnie ta zostanie opowiedziana. Gratulacje dla całej obsady i ekipy I Play Rocky. Walczcie dalej!
To pierwsza publiczna reakcja gwiazdora na projekt, który pokaże kulisy powstawania Rocky'ego z 1976 roku – filmu, który nie tylko rozpoczął jego wielką karierę, ale także zdobył Oscara dla najlepszego filmu. Co ciekawe, do filmu odniósł się również młodszy brat aktora, Frank Stallone. Przyznał, że początkowo z dużą ostrożnością podchodził do pomysłu stworzenia biografii, ponieważ chciał chronić dorobek swojego brata i znaczenie samego Rocky'ego.
Od chwili publikacji zwiastuna jestem zasypywany pytaniami o ten film i o moją opinię. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym projekcie, podchodziłem do niego bardzo ostrożnie, bo chciałem chronić dziedzictwo mojego brata i samego Rocky'ego. Uważam jednak, że aktor wcielający się w Sylvestra jest fantastyczny.
Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza oceniać produkcji przed jej premierą.
GramTV przedstawia:
Byłoby nieuczciwe wydawać opinię, zanim zobaczę cały film. To w pewnym sensie zaszczyt, że 50 lat po premierze ktoś chce opowiedzieć historię mojego brata i ukochanego przez widzów Rocky'ego. Poczekajmy z oceną do premiery. Kto wie, być może wszyscy będziemy bardzo pozytywnie zaskoczeni.
I Play Rocky opowie prawdziwą historię młodego, nieznanego aktora, który był przekonany, że nie tylko powinien napisać scenariusz do Rocky'ego, ale również sam zagrać główną rolę. Mimo kolejnych odmów Stallone nie zgodził się sprzedać scenariusza bez zagwarantowania sobie roli Rocky'ego Balboa. Ryzyko ostatecznie się opłaciło, a film z 1976 roku stał się światowym fenomenem.
W rolę Sylvestra Stallone'a wciela się Anthony Ippolito, a za reżyserię odpowiada laureat Oscara Peter Farrelly. Światowa premiera I Play Rocky odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF) we wrześniu. Następnie film trafi do wybranych amerykańskich kin 6 listopada, a dwa tygodnie później rozpocznie szeroką dystrybucję.
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