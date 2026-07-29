Jared Leto pod ostrzałem. 10 kobiet oskarża aktora

Kobiety oskarżają aktora o przestępstwa na tle seksualnym.

Wokół Jareda Leto wybuchł kolejny duży skandal. Jak ujawnił The Hollywood Reporter, brytyjska stacja BBC opublikowała ustalenia towarzyszące dokumentowi Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, w którym 10 kobiet przedstawia zarzuty dotyczące niewłaściwych zachowań aktora. Cztery z nich oskarżają go o przestępstwa na tle seksualnym. Według BBC część opisywanych zdarzeń miała miejsce, gdy kobiety były nastolatkami. Jared Leto z poważnymi oskarżeniami Według materiału BBC zarzuty dotyczą wydarzeń z lat 2002–2016. Jedna z kobiet twierdzi, że została przez Leto wykorzystana seksualnie, gdy miała 17 lat. Inna utrzymuje, że aktor groził jej napaścią seksualną, kiedy miała 19 lat. Kolejna twierdzi, że odbyła z nim stosunek seksualny jako 17-latka w Kalifornii, gdzie – zgodnie z obowiązującym prawem – nie osiągnęła jeszcze wieku zgody.

BBC opisuje również relację kobiety, która twierdzi, że jako 16-latka była przez aktora uwodzona i otrzymywała od niego seksualnie nacechowane telefony. Według niej później przedstawiono jej umowę o zachowaniu poufności (NDA), której jednak nie podpisała. Nadawca poinformował, że zapoznał się z treścią tego dokumentu.

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Pozostałe kobiety opowiadają m.in. o niestosownych komentarzach oraz telefonach o seksualnym charakterze. BBC podkreśla, że część relacji udało się zweryfikować poprzez rozmowy z członkami rodzin, znajomymi oraz analizę wiadomości i zdjęć mających potwierdzać przedstawione wersje wydarzeń. To nie pierwszy raz, gdy wobec laureata Oscara pojawiają się podobne oskarżenia. W 2025 roku serwis Air Mail opublikował materiał, w którym dziewięć kobiet opisywało niewłaściwe zachowania aktora. Przedstawiciele Jareda Leto stanowczo zaprzeczyli wówczas wszystkim oskarżeniom, oświadczając, że nie dopuścił się żadnych niewłaściwych zachowań ani relacji seksualnych z kobietami, o których mowa w publikacji. Czy tak będzie i tym razem? Na moment publikacji materiału BBC Jared Leto ani jego przedstawiciele nie odnieśli się publicznie do nowych zarzutów. BBC poinformowało jednak, że zwróciło się do aktora z prośbą o komentarz przed publikacją dokumentu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









