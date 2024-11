Smakuje wam espresso ze Stallone? Będzie więcej sezonów Tulsa King

Sylvester Stallone, gwiazda i producent wykonawczy hitowego serialu Tulsa King, finalizuje umowę na kontynuację produkcji w Paramount+. Serial, stworzony przez Taylora Sheridana, ma powrócić na ekrany nie tylko w trzecim, ale także w czwartym sezonem. Sukces drugiego sezonu, którego finał przyciągnął rekordową widownię, utwierdził twórców w decyzji o rozszerzeniu opowieści o mafijnym Dwightcie „Generale” Manfredim, budującym swoje imperium w Oklahomie.

Będzie więcej Tulsa King

Stallone, który zarobił 1,5 miliona dolarów za odcinek w drugim sezonie (dwukrotnie więcej niż w pierwszym), otrzyma kolejną podwyżkę. Wynik oglądalności drugiego sezonu przebił pierwszą odsłonę — otwarcie przyciągnęło 2 miliony widzów w dniu premiery, a w ciągu 35 dni sezon zgromadził średnio ponad 10 milionów gospodarstw domowych na całym świecie. Te liczby mówią same za siebie. Skłoniły one Paramount+ do przedłużenia serii na dwa kolejne sezony.