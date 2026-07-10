Co działo się z Aragornem po Powrocie Króla? Większość fanów zna tylko część jego historii

Nadchodzące Polowanie na Golluma ponownie skieruje uwagę fanów na jednego z najważniejszych bohaterów Śródziemia. W książkach J.R.R. Tolkiena jego historia nie kończy się jednak na koronacji.

Powrót Aragorna do filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma jest już przesądzony. Wielu fanów ponownie zaczęło interesować się losami bohatera granego wcześniej przez Viggo Mortensena. Choć nowa produkcja rozegra się jeszcze przed wydarzeniami z głównej trylogii, nie brakuje pytań o to, co spotkało przyszłego króla Gondoru po zakończeniu Powrotu Króla. Aragorn rządził przez ponad sto lat Odpowiedzi na nie od lat znajdują się w dodatkach do powieści J.R.R. Tolkiena, a przypomniał je serwis ComicBook.com. Filmowa trylogia kończy się koronacją Aragorna, który jako król Elessar obejmuje władzę nad Gondorem. W książkach był to jednak dopiero początek jego panowania.

Według Tolkiena Aragorn zjednoczył królestwa Gondoru i Arnoru, od wieków pozostające rozdzielone, tworząc ponownie Zjednoczone Królestwo. Następnie rozpoczął odbudowę ziem wyniszczonych wojną oraz odzyskiwanie terytoriów sprzymierzonych wcześniej z Sauronem, takich jak Umbar czy Harad. Pod jego rządami Gondor ponownie stał się potężnym państwem, utrzymując bliskie relacje zarówno z elfami, jak i krasnoludami. Aragorn nie zerwał także więzi z dawnymi członkami Drużyny Pierścienia. Nadal spotykał się z Legolasem, Gimlim i hobbitami, a u boku Arwen prowadził spokojne życie jako władca Śródziemia.

GramTV przedstawia:

Ze względu na swoje pochodzenie od Dúnedainów Aragorn cieszył się znacznie dłuższym życiem niż większość ludzi. Dożył 210 lat, z czego 122 lata spędził na tronie jako król Elessar. W tym czasie wraz z Arwen doczekał się potomstwa. Ich następcą został syn Eldarion, który przejął władzę po śmierci ojca. Tolkien wspomina również o córkach Aragorna i Arwen, choć nie poświęca im większej uwagi. Co ciekawe, Aragorn nie umiera ze starości w tradycyjnym znaczeniu. Świadomie decyduje się zakończyć swoje życie i przekazać koronę synowi, zanim wiek uniemożliwi mu sprawowanie rządów. Po jego śmierci Arwen opuszcza Minas Tirith i udaje się do opustoszałego Lothlórien, gdzie wkrótce również umiera. Choć dla widzów filmów historia Aragorna kończy się szczęśliwą koronacją, dodatki do Władcy Pierścieni pokazują, że przed bohaterem czekało jeszcze ponad sto lat panowania. To właśnie ten okres ugruntował jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych królów w historii Śródziemia i sprawił, że zwycięstwo nad Sauronem przyniosło trwały pokój ludziom Zachodu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









