Sydney Sweeney jakiej nie znacie. Pierwsze zdjęcia z filmu Christy, który przyniesie aktorce pierwszego Oscara?

To może być przełomowa rola w karierze aktorki.

Sydney Sweeney, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia, szykuje się do swojego pierwszego występu na festiwalu w Toronto. Już 5 września widzowie TIFF zobaczą ją w filmie Christy, biograficznej opowieści Davida Michôda o Christy Martin, pionierce kobiecego boksu, która w latach 90. wyznaczyła nowe standardy w sporcie, a później zmagała się z dramatycznym cieniem życia prywatnego. Christy – pierwsze zdjęcia z nowego filmu Sydney Sweeney Choć w ostatnich tygodniach Sweeney głośno komentowano w kontekście jej kampanii reklamowej dla American Eagle, aktorka stanowczo zaznacza, że w Toronto nie będzie to temat rozmów.

Nie jestem tam, żeby rozmawiać o dżinsach. Film opowiada o Christy – powiedziała aktorka w rozmowie z Vanity Fair. W Christy Sweeney wciela się w postać zawodniczki, której kariera rozkwitła na oczach całego świata, ale życie prywatne uległo dramatycznemu rozpadowi z powodu destrukcyjnego i przemocowego małżeństwa z trenerem Jimem Martinem. W tę rolę wcielił się Ben Foster. Scenariusz powstał po obejrzeniu dokumentu Netflixa Untold: Deal With the Devil i, jak przyznaje Michôd, film jest jednocześnie sportowym dramatem o walce z przeciwnościami i opowieścią o przetrwaniu w najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Dla Sweeney udział w tym projekcie oznaczał całkowitą metamorfozę. Aktorka przyznała, że dla roli musiała znacząco zmienić swoją sylwetkę. Przytyłam ponad 13 kilogramów. Nie mieściłam się w żadnych swoich ubraniach. Zwykle noszę rozmiar 23 w dżinsach, a wtedy musiałam zakładać 27. Moje piersi urosły. Moje pośladki zrobiły się ogromne. To było szaleństwo. Myślałam: o mój Boże – wspominała.

Transformacja nie ograniczała się jednak do wyglądu. Na planie aktorka podjęła się prawdziwych, pełnokontaktowych treningów i walk. Każde pojedyncze starcie, które widzicie na ekranie, to my naprawdę uderzający się nawzajem. Miałam prawdziwe siniaki, a nawet wstrząśnienia mózgu – przyznała. Dla reżysera Christy była okazją do odejścia od historii o mężczyznach pogrążonych w swoich obsesjach, które dominowały w jego wcześniejszych filmach. Michôd, znany z Królestwa zwierząt i Rover, podkreślał, że szukał w tej produkcji autentycznego przeobrażenia głównej aktorki. Christy trafi do amerykańskich kin już 7 listopada. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.