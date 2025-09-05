Zaloguj się lub Zarejestruj

Sydney Sweeney jakiej nie znacie. Pierwsze zdjęcia z filmu Christy, który przyniesie aktorce pierwszego Oscara?

Radosław Krajewski
2025/09/05 17:00
0
0

To może być przełomowa rola w karierze aktorki.

Sydney Sweeney, jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia, szykuje się do swojego pierwszego występu na festiwalu w Toronto. Już 5 września widzowie TIFF zobaczą ją w filmie Christy, biograficznej opowieści Davida Michôda o Christy Martin, pionierce kobiecego boksu, która w latach 90. wyznaczyła nowe standardy w sporcie, a później zmagała się z dramatycznym cieniem życia prywatnego.

Christy

Christy – pierwsze zdjęcia z nowego filmu Sydney Sweeney

Choć w ostatnich tygodniach Sweeney głośno komentowano w kontekście jej kampanii reklamowej dla American Eagle, aktorka stanowczo zaznacza, że w Toronto nie będzie to temat rozmów.

Nie jestem tam, żeby rozmawiać o dżinsach. Film opowiada o Christy – powiedziała aktorka w rozmowie z Vanity Fair.

W Christy Sweeney wciela się w postać zawodniczki, której kariera rozkwitła na oczach całego świata, ale życie prywatne uległo dramatycznemu rozpadowi z powodu destrukcyjnego i przemocowego małżeństwa z trenerem Jimem Martinem. W tę rolę wcielił się Ben Foster. Scenariusz powstał po obejrzeniu dokumentu Netflixa Untold: Deal With the Devil i, jak przyznaje Michôd, film jest jednocześnie sportowym dramatem o walce z przeciwnościami i opowieścią o przetrwaniu w najbardziej ekstremalnych okolicznościach.

Dla Sweeney udział w tym projekcie oznaczał całkowitą metamorfozę. Aktorka przyznała, że dla roli musiała znacząco zmienić swoją sylwetkę.

Przytyłam ponad 13 kilogramów. Nie mieściłam się w żadnych swoich ubraniach. Zwykle noszę rozmiar 23 w dżinsach, a wtedy musiałam zakładać 27. Moje piersi urosły. Moje pośladki zrobiły się ogromne. To było szaleństwo. Myślałam: o mój Boże – wspominała.

GramTV przedstawia:

Transformacja nie ograniczała się jednak do wyglądu. Na planie aktorka podjęła się prawdziwych, pełnokontaktowych treningów i walk.

Każde pojedyncze starcie, które widzicie na ekranie, to my naprawdę uderzający się nawzajem. Miałam prawdziwe siniaki, a nawet wstrząśnienia mózgu – przyznała.

Dla reżysera Christy była okazją do odejścia od historii o mężczyznach pogrążonych w swoich obsesjach, które dominowały w jego wcześniejszych filmach. Michôd, znany z Królestwa zwierząt i Rover, podkreślał, że szukał w tej produkcji autentycznego przeobrażenia głównej aktorki.

Christy trafi do amerykańskich kin już 7 listopada. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Christy
Christy
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/4/first-look-sydney-sweeney-transforms-for-tiff-debut-in-david-michds-christy

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
zdjęcia
Sydney Sweeney
Christy
David Michôd
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112