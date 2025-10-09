Syberia Remastered prezentuje odświeżoną grafikę i kultową historię w nowym trailerze

Syberia Remastered z nowym zwiastunem i datą premiery na Quest 3.
W sierpniu poznaliśmy datę premiery Syberia Remastered. Teraz gracze czekający na odświeżoną wersję kultowej gry mogą zapoznać się z nowym zwiastunem fabularnym. Co ważne dla fanów wirtualnej rzeczywistości, Microids podało również datę wydania gry na Quest 3, która ma trafić do użytkowników 13 listopada 2025 roku.
Syberia Remastered już 6 listopada na konsolach i PC
Nowy materiał ma natomiast na celu przypomnieć i podkreślić kultową historię oraz postacie stworzone przez Benoît Sokala, a także zaprezentować rozległą pracę modernizacyjną, jaką wykonano w ramach remastera. Zmiany objęły przede wszystkim znaczące ulepszenia wizualne. Gracze mogą oczekiwać przeprojektowanej grafiki, odświeżonych animacji oraz zmodernizowanego interfejsu.
Nowa wersja gry, opracowana wspólnie przez Virtuallyz Gaming i Microids Studio Paris zaprasza graczy do ponownego przeżycia niezapomnianej przygody Kate Walker. Główna bohaterka, prawniczka z Nowego Jorku, wyrusza w podróż inicjacyjną w poszukiwaniu Hansa Voralberga. Remaster, choć zmodernizowany, ma pozostać wierny fundamentalnemu duchowi oryginału. Twórcy dołożyli starań, aby zachować narracyjną głębię oraz charakterystyczną tożsamość artystyczną, które przez lata inspirowały kolejne pokolenia graczy.
Błyskotliwa nowojorska prawniczka Kate Walker zostaje wysłana do odległej wioski w Alpach Francuskich, aby sfinalizować sprzedaż starej fabryki automatów. Proste z pozoru zadanie wkrótce przeradza się w niezwykłą podróż przez Europę Wschodnią i pokryte śniegiem krajobrazy. – brzmi opis gry.
Premiera Syberia Remastered została zaplanowana na 6 listopada 2025 roku. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.
