Syberia Remastered prezentuje odświeżoną grafikę i kultową historię w nowym trailerze

W sierpniu poznaliśmy datę premiery Syberia Remastered. Teraz gracze czekający na odświeżoną wersję kultowej gry mogą zapoznać się z nowym zwiastunem fabularnym. Co ważne dla fanów wirtualnej rzeczywistości, Microids podało również datę wydania gry na Quest 3, która ma trafić do użytkowników 13 listopada 2025 roku.

Syberia Remastered już 6 listopada na konsolach i PC

Nowy materiał ma natomiast na celu przypomnieć i podkreślić kultową historię oraz postacie stworzone przez Benoît Sokala, a także zaprezentować rozległą pracę modernizacyjną, jaką wykonano w ramach remastera. Zmiany objęły przede wszystkim znaczące ulepszenia wizualne. Gracze mogą oczekiwać przeprojektowanej grafiki, odświeżonych animacji oraz zmodernizowanego interfejsu.