Switch 2 z wymienną baterią? Europa może dostać specjalną wersję

A dlaczego teraz miałoby się to zmienić? Wszystkiemu “winne są” nowe regulacje Unii Europejskiej. Wspólnota na Starym Kontynencie już w 2023 roku ustaliła, że chce, by do 2027 roku wszystkie urządzenia przenośne były wyposażone w wymienne baterie. Tyczy się to zatem nie tylko telefonów i tabletów, ale również handheldów. To oznaczałoby, że Japończycy mają jeszcze tylko rok, by wydać nową wersję konsoli, bo w przeciwnym wypadku ta może zniknąć z europejskiego rynku. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji edycja z wymienną baterią w razie konieczności może trafić również do Japonii i Stanów Zjednoczonych.

W przypadku Switcha 2 to kolejna ważna informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie. Dopiero co przecież sprzęt otrzymał aktualizację systemu, wprowadzającą potężne narzędzie, jakim jest Handheld Mode Boost. Dzięki niemu trzymana w trybie przenośnym konsola ma zachowywać się tak, jakby była umieszczona w docku, a więc generować lepszą grafikę. Uzyskane w ten sposób efekty mają być widoczne wyłącznie w przypadku gier wydanych pierwotnie na pierwsze Nintendo Switch.