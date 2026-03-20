Switch 2 z wymienną baterią? Europa może dostać specjalną wersję

Maciej Petryszyn
2026/03/20 20:00
Niewykluczone, że już niedługo otrzymamy nową wersję konsoli Nintendo Switch 2. Wielu z Was z pewnością na taką czeka, prawda?

W tym wypadku nie chodzi jednak o wyczekiwany przez graczy ekran OLED – nadal musicie zadowolić się LCD. Zmiana ma tyczyć się czegoś zupełnie innego, ale powinna być równie, jak nie bardziej rewolucyjna.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 dostosuje się do europejskich regulacji?

Jak podaje serwis Nikkei, Nintendo ma pracować obecnie nad nową wersją Nintendo Switch 2. Tę od poprzedniej miałaby różnić zmiana specyfikacji konsoli, która ułatwiłaby posiadaczom sprzętu wymianę baterii. Dotychczas bowiem było to zadanie iście karkołomne. Zacznijmy od tego, że sama bateria była fabrycznie wklejana przy pomocy kleju. Jej usunięcie wymagało więc specjalnych narzędzi i zdecydowanie nie była czymś, co mógłby zrobić niedzielny użytkownik. Szczególnie, że poza klejem dostępu do ogniwa zasilającego chroniło też wiele śrubek, wymagających odkręcenia.

A dlaczego teraz miałoby się to zmienić? Wszystkiemu “winne są” nowe regulacje Unii Europejskiej. Wspólnota na Starym Kontynencie już w 2023 roku ustaliła, że chce, by do 2027 roku wszystkie urządzenia przenośne były wyposażone w wymienne baterie. Tyczy się to zatem nie tylko telefonów i tabletów, ale również handheldów. To oznaczałoby, że Japończycy mają jeszcze tylko rok, by wydać nową wersję konsoli, bo w przeciwnym wypadku ta może zniknąć z europejskiego rynku. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji edycja z wymienną baterią w razie konieczności może trafić również do Japonii i Stanów Zjednoczonych.

W przypadku Switcha 2 to kolejna ważna informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie. Dopiero co przecież sprzęt otrzymał aktualizację systemu, wprowadzającą potężne narzędzie, jakim jest Handheld Mode Boost. Dzięki niemu trzymana w trybie przenośnym konsola ma zachowywać się tak, jakby była umieszczona w docku, a więc generować lepszą grafikę. Uzyskane w ten sposób efekty mają być widoczne wyłącznie w przypadku gier wydanych pierwotnie na pierwsze Nintendo Switch.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-switch-2-to-get-replaceable-battery-version-for-eu/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

