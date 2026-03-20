Switch 2 z wymienną baterią? Europa może dostać specjalną wersję

W tym wypadku nie chodzi jednak o wyczekiwany przez graczy ekran OLED – nadal musicie zadowolić się LCD. Zmiana ma tyczyć się czegoś zupełnie innego, ale powinna być równie, jak nie bardziej rewolucyjna.
Nintendo Switch 2 dostosuje się do europejskich regulacji?
Jak podaje serwis Nikkei, Nintendo ma pracować obecnie nad nową wersją Nintendo Switch 2. Tę od poprzedniej miałaby różnić zmiana specyfikacji konsoli, która ułatwiłaby posiadaczom sprzętu wymianę baterii. Dotychczas bowiem było to zadanie iście karkołomne. Zacznijmy od tego, że sama bateria była fabrycznie wklejana przy pomocy kleju. Jej usunięcie wymagało więc specjalnych narzędzi i zdecydowanie nie była czymś, co mógłby zrobić niedzielny użytkownik. Szczególnie, że poza klejem dostępu do ogniwa zasilającego chroniło też wiele śrubek, wymagających odkręcenia.
