Switch 2 otrzymuje pierwszą potwierdzoną grę. To sequel My Time At Portia

35 minut. Tyle wystarczyło tytułowi My Time At Evershine na to, by podczas kampanii na Kickstarterze osiągnąć cel zbiórki w wysokości 200 000 dolarów. Kampania wciąż trwa, a deweloperzy dążą do osiągnięcia dodatkowych celów finansowych, które rozszerzą grę o nowe funkcje, takie jak flirt i interakcje romantyczne.

Switch 2 z pierwszą potwierdzoną grą

Potwierdzono też, że My Time At Evershine trafi na „przyszłą platformę Nintendo”, co oznacza, że będzie dostępna na Switch 2. To bardzo ciekawa sytuacja. Sama konsola nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana. Nintendo przyznało, że konsola istnieje. Nie przeszkadza to kompletnie deweloperom otwarcie przygotowywać tytuły na nowe urządzenie.