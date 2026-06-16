Switch 2 ma dostać wielki hit. Port Clair Obscur: Expedition 33 już za chwilę?

Clair Obscur: Expedition 33 było bez wątpienia jednym z większych gamingowych zaskoczeń ostatnich lat. Ale nie dotarło do wszystkich.

Swojej wersji wciąż nie doczekało się Nintendo Switch 2. Chociaż niedługo może się to wreszcie zmienić. Switch 2 jednak dostanie Clair Obscur: Expedition 33? Clair Obscur: Expedition 33 debiutowało na rynku 24 kwietnia 2025 roku. Wtedy też produkcja Sandfall Interactive ukazała się równocześnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wszędzie tam odniosła sukces. Dość powiedzieć, że mówimy o drugiej grze w historii, która ustrzeliła gamingowego wielkiego szlema. Podobnie jak wcześniej Baldur’s Gate 3, debiut belgijskiego studia zgarnął tytuł Gry Roku w ramach 5 najważniejszych plebiscytów w branży, tj. Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards oraz British Academy Games Awards.

Tym bardziej więc posiadacze Switcha mają czego żałować. Czy wreszcie się to zmieni? Tak zapewnia wywołany do tablicy NateTheHate. Znany insider w jednym z niedawnych wątków w mediach społecznościowych przyznał z przekonaniem, że Clair Obscur na Switcha 2 nadejdzie jeszcze w 2026 roku. – Trafi na SW2 w tym roku – zapewnił leaker. Przy tym wszystkim nie podał on jednak żadnej daty czy choćby orientacyjnego okienka. Tak czy inaczej, jest to na swój sposób pokrzepiające. Szczególnie po tym, jak Ekspedycja 33 nie pojawiła się na ostatnim Nintendo Direct 2026, chociaż wielu członków switchowej społeczności na to właśnie liczyło.

GramTV przedstawia:

Na razie jednak gracze Nintendo Switch 2 muszą zadowolić się całą toną innych portów, które potwierdzono na wspomnianym pokazie. Mowa tutaj m.in. o Onimusha: Way of the Sword, Dragon's Dogma 2, Stellar Blade, Lords of the Fallen 2, Lies of P czy też Devil May Cry 5. Pełne podsumowanie niedawnego Nintendo Direct 2026 znajdziecie pod tym adresem. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

