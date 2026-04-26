Kontynuacja genialnego science fiction sprzed 29 lat przywraca jedną z postaci oryginału. Bohaterka znów stanie do walki z piekłem

Uniwersum Ukrytego wymiaru doczekało się długo wyczekiwanej kontynuacji, która nie tylko rozwija historię kultowego horroru science fiction z 1997 roku, lecz także przywraca jedną z najważniejszych postaci oryginału. Potwierdzono, że w komiksowej serii Event Horizon: Inferno powróci porucznik Starck, zastępczyni dowódcy statku Lewis and Clark i jedna z nielicznych ocalałych z wydarzeń przedstawionych w filmie. Ukryty wymiar – komiksowa kontynuacja przywraca postać z oryginalnego filmu science fiction Akcja nowej historii została osadzona dwieście lat po wydarzeniach z pierwowzoru. Twórcy otwarcie przyznają, że inspiracją dla kierunku obranej opowieści był kultowy Obcy, co wyraźnie widać zarówno w konstrukcji fabuły, jak i w samej roli Starck. Bohaterka, podobnie jak Ellen Ripley, zostaje rzucona w nieznaną przyszłość i zmuszona do konfrontacji z przerażającym, pozaziemskim zagrożeniem.

Za scenariusz pierwszego zeszytu odpowiada Christian Ward, a warstwę graficzną przygotował Rob Carey. Event Horizon: Inferno #1 już na starcie jasno określa ton całej serii, zapowiadając brutalną, pełną krwi historię, w której zagrożenie przybiera formę wielu demonów, a nie jednego bytu. Mimo tego finał pierwszego numeru sugeruje, że ludzkość nie pozostaje bez szans, a powrót Starck zwiastuje bezpośrednią walkę z siłami zła. Fabuła koncentruje się również na nowej postaci, miliarderze Danielu Durante, którego obsesją jest nieśmiertelność. Motywacją bohatera nie jest jednak starość, lecz osobista tragedia z dzieciństwa i utrata brata. Zdeterminowany, by przywrócić go do życia, Durante dociera do wraku Event Horizon, który przez stulecia pozostawał zaginiony. Wysłany przez niego oddział kosmicznych marines doprowadza do katastrofy, budząc uśpione demony statku.

Nowa odsłona rozwiewa jedną z największych zagadek zakończenia filmu sprzed niemal trzech dekad. Choć finał sugerował, że Starck została uratowana, teraz okazuje się, że ani ona, ani jej wybawcy nigdy nie opuścili przeklętego okrętu. Po latach bohaterka powraca jednak silniejsza i gotowa stanąć do walki jako główna pogromczyni zła w tym uniwersum. Wśród zagrożeń pojawia się demon o imieniu Paimon, znany już z komiksowego prequela Dark Descent, który odpowiada za wydarzenia z filmu. Co więcej, relacja między nim a Durante sugeruje, że konflikt nie ograniczy się wyłącznie do sił nadprzyrodzonych. Na drodze Starck stanie także ludzki przeciwnik. Twórcy nie ukrywają również inspiracji filmem Prometeusz. W nowej historii pojawia się między innymi wątek żony Durante, która okazuje się zabójczym androidem, a jedna z najbardziej brutalnych scen pierwszego zeszytu podkreśla jej bezwzględną lojalność wobec męża. Przypomnijmy, że Event Horizon: Inferno #1 jest już dostępny w sprzedaży. Obecnie nie wiadomo, czy komiks doczeka się również polskiego wydania.

