Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Dziś 9. świąteczny prezent na PC

Kolejną darmową grą okazało się Cursed to Golf . Na dodanie produkcji do swojej biblioteki w Epic Games Store macie dokładnie 24 godziny – jutro o 17:00 czekać będzie na Was kolejny prezent.

Wciel się w Przeklętego Golfistę (The Cursed Golfer), uwięzionego w Golf Purgatory po śmierci w dziwnym wypadku tuż przed zwycięskim uderzeniem w międzynarodowym turnieju! Legenda głosi, że podjęcie się rozgrywki na zawiłych polach Golf Purgatory daje szansę na powrót do świata żywych i co ważniejsze, zdobycie trofeum, które przecież było już tak blisko. Każde pole golfowe jest zarządzane przez upiornego Legendary Caddie, który zdradzi Ci mistyczne tajniki gry w golfa i pomoże w dążeniu do odkupienia oraz odrodzenia.