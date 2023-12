Epic Games Store rozda kilkanaście darmowych gier na święta. Nadchodzą nowe prezenty na PC

Jak w każdy czwartek w Epic Games Store pojawią się nowe darmowe gry, które od 17:00 możecie przypisać do swojego konta. Ale już wkrótce nie tylko czwartki będą obfitowały w prezenty dla graczy na PC. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach sklep podczas okresu świątecznego zaoferuje za darmo kilkanaście gier. O promocji poinformował billbil-kun z serwisu Dealabs, który rzadko myli się w tego typu sprawach. Wygląda więc na to, że świąteczne rozdawnictwo ponownie wystartuje w sklepie Epic Games.

Epic Games Store z kolejnymi darmowymi grami na święta

Na razie żadne szczegóły nie zostały ujawnione, ale w ubiegłym roku promocja trwała od 15 grudnia do 5 stycznia 2023 roku. W tegorocznej edycji możemy spodziewać się, że świąteczna oferta z darmowymi grami wystartuje już za tydzień, 14 grudnia i potrwa do 4 stycznia 2024 roku.