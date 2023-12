Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Już czwarty świąteczny prezent na PC

Wielkie świąteczne rozdawnictwo w sklepie Epic Games Store trwa w najlepsze. Z tej okazji dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego będziecie mogli odebrać już czwartą z łącznie kilkunastu produkcji, które są rozdawane codziennie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Cała akcja ma potrwać do 3 lub 4 stycznia 2024 roku.

Kolejna darmowa gra na PC w Epic Games Store

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich darmówek, na razie nie znamy jej tytułu – zostanie on ujawniony równo o godzinie 17:00. Do tego czasu możecie jednak wciąż pobierać Melvor Idle, czyli inspirowaną RuneScape produkcję studia Games by Malcs.