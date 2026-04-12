Survival o wspinaczce, który podbił serca graczy otrzyma całkowicie darmowe DLC

Mikołaj Ciesielski
2026/04/12 11:30
Cairn zaoferuje zupełnie nowe wyzwania.

Cairn zaliczyło świetny start. Najnowsza produkcja twórców Furi i Haven zebrała świetne recenzje, a niedawno przekroczyła liczbę 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia The Game Bakers zapowiedzieli nową zawartość, która trafi w ręce fanów całkowicie za darmo.

Cairn
Cairn

Cairn otrzyma serię bezpłatnych dodatków. Pierwsze DLC zadebiutuje latem

Twórcy Cairn zapowiedzieli „On The Trail” – serię bezpłatnych dodatków, które zaoferują nowe miejsca do wspinaczki i wyzwania. W pierwszym DLC o podtytule „Deep Water” wprowadzone zostaną trzy nowe obszary. Będą nimi klify Haken i Ruka, które zapewnią graczom „dreszczyk” emocji związany ze swobodną wspinaczką na nawisach ponad wodą” oraz hala wspinaczkowa Lamu, w której fani znajdą „wiele nowych problemów do rozwiązania”.

Zgodnie z przekazanymi informacjami „On The Trail – Deep Water” zadebiutuje latem 2026 roku. Dokładna data premiery DLC nie została jednak ujawniona. Deweloperzy ze studia The Game Bakers opublikowali jednak zwiastun prezentujący nadchodzące nowości, który znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Cairn zadebiutowało na rynku pod koniec stycznia 2026 roku. Gra dostępna jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Warto dodać, że najnowsza produkcja studia The Game Bakers otrzymała już blisko 15 tysięcy recenzji na Steam, a aż 94% z nich stanowią opinie pozytywne.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

