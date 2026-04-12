Survival o wspinaczce, który podbił serca graczy otrzyma całkowicie darmowe DLC

Cairn zaliczyło świetny start. Najnowsza produkcja twórców Furi i Haven zebrała świetne recenzje, a niedawno przekroczyła liczbę 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia The Game Bakers zapowiedzieli nową zawartość, która trafi w ręce fanów całkowicie za darmo.

Cairn otrzyma serię bezpłatnych dodatków. Pierwsze DLC zadebiutuje latem

Twórcy Cairn zapowiedzieli „On The Trail” – serię bezpłatnych dodatków, które zaoferują nowe miejsca do wspinaczki i wyzwania. W pierwszym DLC o podtytule „Deep Water” wprowadzone zostaną trzy nowe obszary. Będą nimi klify Haken i Ruka, które zapewnią graczom „dreszczyk” emocji związany ze swobodną wspinaczką na nawisach ponad wodą” oraz hala wspinaczkowa Lamu, w której fani znajdą „wiele nowych problemów do rozwiązania”.