Nowy survival o wspinaczce od twórców Furi i Haven zbiera bardzo pozytywne recenzje

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 13:40
Cairn chwalone przez użytkowników Steama.

W tym tygodniu doczekaliśmy się premiery Cairn, czyli nowej gry survivalowej o wspinaczce od studia The Game Bakers. Debiut najnowszej produkcji twórców Furi i Haven można zaliczyć do naprawdę udanych. Cairn zbiera bowiem bardzo pozytywne opinie i nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.

Udana premiera Cairn na Steam. Bardzo pozytywne opinie o nowym survivalu o wspinaczce

Cairn ma już blisko 1900 opinii na Steam, z czego aż 93% to oceny pozytywne. Użytkownicy platformy Valve chwalą najnowszą grę studia The Game Bakers m.in. mechanikę wspinania się, klimat oraz satysfakcję płynącą z rozgrywki. Wspomniana produkcja przypadła również do gustu recenzentom, co potwierdza średnia ocen na OpenCritic.

Wczoraj deweloperzy ze studia The Game Bakers pochwalili się jednak jeszcze jednym sukcesem. Zgodnie z przekazanymi informacjami po nową produkcję twórców Furi i Haven w ciągu 24 godzin od jej premiery sięgnęło 100 tysięcy graczy.

GramTV przedstawia:

Wcielając się w profesjonalną alpinistkę Aavę, wyruszysz na niezdobytą jeszcze górę Kami. Podczas wyprawy poznasz niespodziewanych towarzyszy i wysłuchasz opowieści tych, którzy pozostali na dole. Odkryj historię góry i zdecyduj, co poświęci Aava, aby spełnić swoje marzenie – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Cairn dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszą produkcją studia The Game Bakers, to do 12 lutego 2026 roku na Steam dostępna jest oferta specjalna, która pozwala kupić grę z 10% zniżką.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1588550/view/493841450487776504

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

