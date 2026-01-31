Nowy survival o wspinaczce od twórców Furi i Haven zbiera bardzo pozytywne recenzje

W tym tygodniu doczekaliśmy się premiery Cairn, czyli nowej gry survivalowej o wspinaczce od studia The Game Bakers. Debiut najnowszej produkcji twórców Furi i Haven można zaliczyć do naprawdę udanych. Cairn zbiera bowiem bardzo pozytywne opinie i nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.

Udana premiera Cairn na Steam. Bardzo pozytywne opinie o nowym survivalu o wspinaczce

Cairn ma już blisko 1900 opinii na Steam, z czego aż 93% to oceny pozytywne. Użytkownicy platformy Valve chwalą najnowszą grę studia The Game Bakers m.in. mechanikę wspinania się, klimat oraz satysfakcję płynącą z rozgrywki. Wspomniana produkcja przypadła również do gustu recenzentom, co potwierdza średnia ocen na OpenCritic.