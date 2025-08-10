Superman z szybką premierą na VOD. Film za chwilę do obejrzenia w domu

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Superman miałby pojawić się do kupienia lub wypożyczenia na VOD już 15 sierpnia, czyli w najbliższy piątek. Te informacje jednak się nie sprawdziły, ale produkcja jeszcze w tym miesiącu będzie dostępna do obejrzenia w domu.

Superman – data premiery na VOD

Serwis When to Stream podał, że najnowszy film Jamesa Gunna w uniwersum DC zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej 26 sierpnia, czyli w ostatni wtorek bieżącego miesiąca. Oznacza to, że Superman trafi na VOD po 45 dniach od swojej kinowej premiery.