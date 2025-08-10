Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman z szybką premierą na VOD. Film za chwilę do obejrzenia w domu

Radosław Krajewski
2025/08/10 11:30
Warner Bros. nie chce dłużej czekać z premierą swojego filmu w serwisach VOD.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Superman miałby pojawić się do kupienia lub wypożyczenia na VOD już 15 sierpnia, czyli w najbliższy piątek. Te informacje jednak się nie sprawdziły, ale produkcja jeszcze w tym miesiącu będzie dostępna do obejrzenia w domu.

Superman
Superman

Superman – data premiery na VOD

Serwis When to Stream podał, że najnowszy film Jamesa Gunna w uniwersum DC zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej 26 sierpnia, czyli w ostatni wtorek bieżącego miesiąca. Oznacza to, że Superman trafi na VOD po 45 dniach od swojej kinowej premiery.

Szybka premiera na VOD w Ameryce ma związek z rozczarowującymi wynikami finansowymi Supermana w kinach. Film do tej pory zarobił 325,6 miliona dolarów na rynku domowych oraz 243,9 mln dolarów w pozostałych krajach. Łącznie produkcja ma na koncie 569,5 mln dolarów, co stawia pod znakiem zapytania próg rentowności, która według nieoficjalnych źródeł miała kosztować nawet 363 miliony dolarów, chociaż oficjalnie mówi się o 225 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Data premiery Supermana na VOD w polskich serwisach nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie stanie się to już w pierwszej połowie września. Kiedy więc filmu możemy spodziewać się na platformie HBO Max? Prawdopodobnie miesiąc później, czyli w pierwszej połowie października.

W obsadzie Supermana znaleźli się: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Frank Grillo, Milly Alcock, Sean Gunn, Will Reeve oraz Alan Tudyk.

Źródło:https://twistedvoxel.com/superman-breaks-more-dc-box-office-records-digital-release-set-for-august-26/

Popkultura
data premiery
film
DC Comics
superbohaterowie
Superman
vod
James Gunn
Warner Bros. Discovery
DC Studios
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

