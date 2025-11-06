Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman w ten sposób stał się… poważnym filmem - wbrew wizji Jamesa Gunna

Jakub Piwoński
2025/11/06 12:10
Może zaskakiwać, w jaki sposób Warner Bros. postrzega to widowisko i w jaki sposób studio ma zamiar “sprzedać” film w sezonie nagród.

Właśnie zrobiło się w DC nieco poważnie. Film autorstwa Jamesa Gunna, Superman, został zgłoszony przez Warner Bros. do kategorii najlepszego filmu dramatycznego na nadchodzących Złotych Globach. To pokazuje, że twórca chce pokazać Człowieka ze Stali nie tylko jako bohatera akcji, ale też postać dramatyczną z głębszymi wątkami. Nieco komplikuje to odbiór filmu, który przez cały ten czas był przecież reklamowany jako przeciwieństwo pełnego patosu Człowieka ze Stali.

Superman
Superman

Superman powalczy o Złote Globy jako dramat

Według Variety, studio zgłosiło również kluczowych aktorów: Davida Corensweta w roli Clarka Kenta w kategorii najlepszego aktora dramatycznego, Rachel Brosnahan jako aktorkę drugoplanową oraz Nicholasa Houlta w kategorii aktora drugoplanowego. Wśród zgłoszeń znalazły się także James Gunn za reżyserię i scenariusz, a także oryginalna piosenka The Mighty Crabjoy’s Theme. Co ciekawe, jako że film zarobił na całym świecie ponad 150 milionów dolarów, kwalifikuje go to również do nagrody za wybitne osiągnięcia kinowe i kasowe. Obecnie Superman, z wynikiem 615 mln dolarów, zajmuje trzecie miejsce w USA pod względem wpływów w 2025 roku, ustępując tylko Lilo i Stich oraz Filmowi o Minecrafcie (ale dopiero ósme na całym świecie). Produkcja ma także szansę na uznanie w kategoriach technicznych, ale to już poza Złotymi Globami.

Zgłoszenie filmu w kategorii dramatu podkreśla ambicję Gunna, by ukazać człowieczeństwo Clarka Kenta i jego moralne dylematy. W filmie pojawia się fikcyjny konflikt między Boravią a Jarhanpurem, który wielu widzów dostrzegło jako nawiązanie do współczesnych konfliktów geopolitycznych. Rzekomy dramatyzm filmu stoi jednak w sprzeczności z humorystycznymi akcentami zarówno Supermana, jak i inne, powiązanej produkcji DC – Peacemakera. Złote Globy po raz kolejny jednak udowadniają, że gatunkowość jest kwestią interpretacji – niedawno informowaliśmy bowiem, że Jedna bitwa po drugiej będzie startować w kategorii najlepsza komedia i musical.

Źródło:https://variety.com/2025/film/awards/superman-golden-globes-drama-submission-1236570525/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


