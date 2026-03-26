Super Meat Boy 3D z datą premiery. Zagramy jeszcze w marcu

Tak więc w trakcie Xbox Partner Preview wcześniejsze plotki potwierdziły się. Super Meat Boy 3D zadebiutuje na rynku jeszcze w tym miesiącu, tj. 31 marca 2026 roku. Będzie to trzecia odsłona zmagań tytułowego mięsnego chłopca, który wyruszy na ratunek miłości swojego życia, Bandage Girl, porwanej przez nikczemnego Dr. Fetusa. Po raz pierwszy jednak ginąć będziemy nie w dwóch, a w trzech wymiarach. Dlaczego ginąć? Rzućcie okiem na trailer – wszystko stanie się jasne.

Trójwymiarowy Super Meat Boy jeszcze w marcu