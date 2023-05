Super Dungeon Maker w końcu na konsoli Switch. Zobaczcie zwiastun premierowy

Siłą tej produkcji jest łatwy do opanowania edytor, pozwalający budować całkiem złożone lochy. Do tego dochodzi ogromny wybór i różnorodność typów wrogów i przedmiotów, których można dowolnie rozmieszczać na mapie. W sumie daje to niezliczone możliwości, a grających ogranicza jedynie wyobraźnia. Bardzo ciekawym pomysłem jest również opcja umożliwiająca zapisywanie własnych, jak i stworzonych przez społeczność lochów i rozgrywka w trybie offline.

Zwiastun premierowy Super Dungeon Maker na Nintendo Switch