Sung Kang wraca za kółko w filmie Drifter. Gwiazda Szybkich i Wściekłych na nowym zwiastunie

Zaprezentowano zwiastun filmu Drifter, w którym główną rolę zagra Sung Kang znany z Szybkich i Wściekłych.

Fani driftu oraz serii Szybcy i Wściekli, zwłaszcza części Tokyo Drift, mogą szykować się na coś nowego. Sung Kang znany z roli Hana, zaprezentował pierwszy zwiastun swojego nowego filmu Drifter. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona, istnieje szansa, że produkcja trafi do widzów jeszcze w 2026 roku. Otrzymaliśmy zwiastun filmu Drifter Film Drifter ma być hołdem dla kultury driftu, która dla wielu fanów motoryzacji stała się pasją właśnie dzięki kultowemu dzisiaj Tokyo Drift. Film ma skupić się na jeździe bokiem, emocjach i stylu życia związanym z tą dyscypliną. To pierwsza od lat próba stworzenia większej produkcji filmowej w całości poświęconej driftowi, tematowi, który rzadko pojawia się w kinie w takiej formie.

Główną rolę w filmie odgrywa legendarna Toyota Corolla AE86, nazwana Lola. W produkcji wykorzystano kilka jej wersji, różniących się specyfikacją. Jedna z nich, tak zwana Lola 2, została wyposażona w potężny silnik LS3, co znacząco zwiększa jej osiągi względem klasycznej jednostki 4A-GE. Naturalnie jej prowadzeniem zajmie się aktor Sung Kang, który co ciekawe jeszcze nie tak dawno temu uczył się driftować w… Polsce! Aktor pojawił się u Bartosza Ostałowskiego, polskiego driftera, który prowadzi swoją Furię bez rąk i podczas tego spotkania po praz pierwszy uczył się sztuki driftu. Przy okazji zachęcamy do poznania Bartosza z którym mieliśmy okazję porozmawiać w ubiegłym roku podczas Poznań Motor Show. Produkcja była realizowana głównie w Stanach Zjednoczonych, jednak pojawiają się sugestie, że część materiału mogła powstać także w Japonii. W projekcie udział brali między innymi Larry Chen, znany fotograf motoryzacyjny oraz Daijiro Yoshihara, który jest profesjonalnym kierowcą driftowym. Projekt budzi ogromne zainteresowanie, ale też pewne obawy. W przeciwieństwie do produkcji sprzed lat, film nie dysponuje budżetem na poziomie około 85 milionów dolarów, jakim mogło pochwalić się Tokyo Drift. Pojawia się więc pytanie, czy Drifter będzie w stanie dorównać kultowemu poprzednikowi pod względem skali, widowiskowości i jakości.

GramTV przedstawia:

Na razie dostępny jest jedynie krótki zwiastun, który daje przedsmak klimatu filmu i pokazuje nacisk na autentyczne sceny driftu. Jeśli projekt spełni oczekiwania fanów, Drifter może stać się pierwszym od lat dużym filmem w pełni poświęconym tej dyscyplinie motorsportu i potencjalnym duchowym następcą Tokyo Drift. Zwiastun filmu Drifter: Sung Kang uczący się driftu pod okiem Bartosza Ostałowskiego: