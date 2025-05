„Nie da się” – Bartosz Ostałowski nie zna takich słów. Polski drifter opowiada o tym jak gry pomogły mu wrócić do motorsportu po wypadku.

Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Choć dla wielu ludzi może to być niewyobrażalne, z pewnością po wypadku nie było łatwo przesiąść się w stu procentach na korzystanie z nóg. Ile czasu zajęło Ci doskonalenie samych nóg, a potem całego driftu, żeby dojść do momentu, w którym jesteś i w którym wychodzi Ci to naprawdę fantastycznie?

Bartosz Ostałowski to niezwykły polski kierowca sportowy, który mimo braku obu rąk osiąga sukcesy w profesjonalnym driftingu. Jest jedynym na świecie zawodowym drifterem prowadzącym samochód stopami, posiadającym międzynarodową licencję wyścigową FIA. Jego historia to przykład niezwykłej determinacji i pasji do motoryzacji, a jako człowiek, jest wspaniałym przykładem, że warto walczyć o swoje marzenia, nawet pomimo przeciwności losu. Bartosz wykazuje niezwykłe umiejętności prowadzenia samochodu, ale jak się okazuje, gry były pomocne w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Zawsze trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ myślę, że tak naprawdę cały czas się uczę. Mniej więcej rok po wypadku, zaczynałem szukać dla siebie jakiś rozwiązań, starać się być jak najbardziej samodzielnym. Oczywiście jednym z moich marzeń było prowadzenie samochodu. Wtedy jeszcze nawet nie myślałem o ściganiu, a jedynie o tym żeby znowu poczuć kontrolę nad tym fantastycznym urządzeniem jakim jest samochód. Wszystko zaczęło się od tego, że znalazłem filmik na YouTube, gdzie zobaczyłem kierowcę w Stanach, który prowadzi auto stopą. Miał automatyczną skrzynię biegów, lewą nogę trzymał na kierownicy, a prawą dodawał gazu i hamował. Wtedy powiedziałem sobie, że zrobię wszystko co mogę, aby móc prowadzić samochód jak ten gość. Już na drugi dzień kupiliśmy z moim tatą samochód z automatem i od razu zacząłem treningi. Okazało się, że to jednak nie było takie proste. Po chwili zaczynała boleć noga, stopa i ścięgna zaczynały drętwieć. Jakby nie patrzeć, to jednak nie jest naturalna pozycja dla człowieka. Byłem jednak zmotywowany i zdeterminowany, żeby poprowadzić samochód, więc każdego dnia ćwiczyłem, rozciągałem się, a następnie wracałem do samochodu choćby na chwilę. Już po miesiącu byłem w stanie normalnie prowadzić samochód, a z każdym kolejnym miesiącem było jeszcze lepiej. To wszystko sprawiło, że nabrałem pewności siebie.

Wtedy zapewne pojawiły się pierwsze chęci na bardziej wyczynową jazdę?

Tak, wówczas podjąłem decyzję, że skoro dobrze sobie radzę na ulicy to chcę spróbować wrócić do sportowej jazdy. Kupiliśmy kolejny samochód, który miał być dla mnie poligonem doświadczalnym. Kiedy do jazdy dochodzą przeciążenia, trzeba nagle hamować, omijać jakąś przeszkodę, to robi się ciężej, więc musiałem upewnić się, że gdzieś po drodze nie stracę kontaktu z kierownicą, operując stopą w tak trudnych warunkach. To był kolejny rok w którym budowałem pewność siebie, regularnie ćwiczyłem, modyfikowałem samochód i po pewnym okresie stwierdziłem, że zrobię kolejny krok. Tak oto zdobyłem licencję FIA, stając się zawodowym drifterem.

Wiem, że trenujesz na symulatorze. Jak jest on zbudowany i w jakich grach szlifujesz umiejętności?

Aktualnie jeszcze buduję swój własny symulator, ale zanim do tego przejdziemy to warto wspomnieć, że gry ogólnie, były świetnym treningiem dla moich stóp. Nawet specjaliście ze Stanów potwierdzili, że to fajna opcja do ćwiczeń. Na początku próbowałem grać na standardowej klawiaturze i oczywiście mi to nie wychodziło, naciskałem dwa klawisze na raz, ale wtedy czułem też, że moja głowa zaczęła się przestawiać na to, aby myśleć stopami, a nie rękami jak do tej pory. Był to więc sposób, żeby zając się czymś fajnym i przy okazji trenować. W późniejszym czasie zdobyłem specjalną klawiaturę, która miała bardziej odseparowane przyciski i wtedy rzeczywiście granie było dla mnie takim kontaktem z motoryzacją, który jak wówczas mi się wydawało, straciłem. Grałem dużo w różne Need for Speed’y i Colin McRae Rally i tak to wyglądało, że jedną stopą trzymałem przyciski odpowiadające za skręcanie, a drugą dodawałem gazu i hamowałem. Problem pojawiał się, gdy trzeba było użyć hamulca ręcznego albo włączyć nitro. Wtedy zaczęło się kombinowanie, musiałem tak programować przyciski żeby mieć blisko to wszystko i żeby dało się szybko operować nogą między nimi. Pamiętam jak w którymś Need for Speedzie były wyścigi drag i w odpowiednim momencie trzeba było wcisnąć nitro i wtedy wołałem brata prosząc go o odpalenie nitro w odpowiednim momencie, heh.

Aż w końcu ambitny Ty, postanowił przejść na bardziej zaawansowane gry, prawda?

Zgadza się, w pewnym momencie, chciałem podejść do tego bardziej profesjonalnie i razem z Ireco Motorsport zrobiliśmy dla mnie customową ramę, która odwzorowuje ułożenie wszystkich elementów, które mam w swojej Furii. Mam tu na myśli wysokość kierownicy, oddalenie od niej fotela, mam ręczny do obsługi nogą, przełożony tak jakby nad gazem, z prawej strony znajduje się shifter w postaci łopatek i jest on na wysokości barku. To wszystko sprawia, że odruchy jakie mam po jeździe swoim samochodem, mogę przenieść na symulator. To bardzo fajna sprawa, daje mi to namiastkę treningu fizycznego, zwłaszcza dla stopy i mięśni nogi, bo jednak włączając te wszystkie przeciążenia na kierownicy, trzeba trochę użyć siły, żeby w zakręcie utrzymywać ją cały czas w pełnej kontroli. To coś co później realnie wpływa na efekty na torze. Ćwiczę odruchy i szybkość reakcji, która jest w zasadzie podobna do tej w prawdziwym samochodzie.

W co zatem aktualnie grasz na symulatorze?