Twórcy gry Vampyr zaprezentowali zwiastun Banishers: Ghosts of New Eden

Twórcy serii Life is Strange oraz gry Vampyr po raz kolejny zaprezentowali swoją najnowszą produkcję.

Jedną z licznych gier, które zostały zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Summer Game Fest, jest Banishers: Ghosts of New Eden od studia DONTNOD Entertainment, czyli twórców Life is Strange i Vampyra. Otrzymaliśmy nowy zwiastun, który zapoznał nas z historią oraz światem produkcji.

Banishers: Ghosts of New Eden – nowy zwiastun

Zgodnie z tym, co sugeruje trailer, przeniesiemy się do przeszłości do krainy Eden, gdzie będzie musieli zmierzyć się z nawiedzającymi ją duchami. Fabuła gry jest nieliniowa; będziemy więc musieli podjąć niekiedy trudne decyzje, które zmienią historię oraz losy napotykanych przez nas postaci i duchów.