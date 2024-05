Sukces Hadesa 2 pomaga pierwszej odsłonie. Roguelike z rekordowym wynikiem aktywności na Steam

Obecnie oryginalny Hades uplasował się na 14. miejscu najlepiej sprzedających się produkcji na Steam. Dodatkowo zgodnie ze statystykami SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało 40 332 zainteresowanych. Jeśli chodzi o platformę Valve, jest to rekordowy wynik aktywności dla tego tytułu.

Jako nieśmiertelny Książę Podziemia będziesz władać mocami i mityczną bronią Olimpu, aby wyrwać się ze szponów samego boga umarłych, jednocześnie stając się silniejszym i odkrywając więcej historii przy każdej unikalnej próbie ucieczki. – głosi opis gry Hades.

Hades 2 zadebiutował 6 maja 2024 roku, a we wczesnym dostępie ma znajdować się co najmniej do końca bieżącego roku. Przy okazji warto wspomnieć, że pierwszy Hades jest aktualnie przeceniony o 66% i zakupimy go w cenie 39,09 zł na Steamie.