Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry na PC w maju

Kwiecień już za nami, w którym nasze cyfrowe biblioteki gier można było zasilić kilkoma naprawdę niezłymi tytułami. Czy w maju otrzymamy równie dobrą ofertę darmowych gier? Przekonamy się o tym w najbliższych tygodniach. Z pewnością na nowe tytuły będziemy mogli liczyć od Epic Games Store, w którym co czwartek możemy odebrać przynajmniej jedną grę za darmo. Ciekawie prezentują się także oferty nowości w Xbox Game Pass, Humble Choice i Amazon Prime Gaming. Nie zabraknie także premier na rynku gier free-to-play. Sprawdźcie, na jakie atrakcje możemy liczyć w bieżącym miesiącu wśród ofert na darmowe produkcje. Zachęcamy również do częstego zaglądania do tego aktualizowanego na bieżąco artykułu, aby nie przegapić żadnej promocji.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

INDUSTRIA: od 25 kwietnia do 2 maja (Epic Games Store)

LISA: od 25 kwietnia do 2 maja (Epic Games Store)

Orcs Must Die! 3: od 2 maja do 9 maja (Epic Games Store)

Cat Quest II: od 2 maja do 9 maja (Epic Games Store)

Oferty stałe