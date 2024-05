Sucker Punch skupia się na Ghost of Tsushima 2. Co z powrotem serii Sly Cooper?

Już w marcu 2022 roku jeden z insiderów informował, że nowe odsłony InFamous i Sly Cooper znajdują się w produkcji. Wygląda jednak na to, że na powrót wymienionych serii będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Według najnowszych doniesień Sucker Punch skupia się bowiem obecnie wyłącznie na Ghost of Tsushima 2.

Na powrót serii Sly Cooper będzie trzeba jeszcze trochę poczekać

W swoim ostatnim materiale wideo Jeff Grubb zasugerował, że Sucker Punch może rozwijać obecnie nową grę z serii Sly Cooper. Według insidera wyjaśniałoby to, dlaczego prace nad Ghost of Tsushima 2 trwają tak długo. Dziennikarz podkreślił jednak, że są to jedynie spekulacje, ale niewykluczone, że coś rzeczywiście jest na rzeczy.