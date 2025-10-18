Sucker Punch nie wyklucza dodatku do Ghost of Yotei. Decyzja zależy od graczy

Jason Connell z Sucker Punch potwierdził, że decyzja o DLC do Ghost of Yotei będzie zależała od reakcji graczy na główną historię Atsu.

Ghost of Yotei, następca Ghost of Tsushima, ukazał się w październiku wyłącznie na PlayStation 5 i szybko zdobył uznanie recenzentów. Produkcja opowiada historię najemniczki Atsu, która wędruje po Edo, by zemścić się na zabójcach swojej rodziny. Tytuł stał się jednym z najlepiej ocenianych w 2025 roku, obok Clair Obscur: Expedition 33 oraz Death Stranding 2: On The Beach.

Ghost of Yotei – czy Atsu powróci w dodatku?

W wywiadzie dla Game Informer współreżyser Jason Connell i główny scenarzysta Ian Miles przyznali, że zespół Sucker Punch obserwuje reakcje graczy i analizuje, które wątki wzbudzają największe emocje. Connell wspomniał, że podobnie było w przypadku Ghost of Tsushima, które otrzymało dodatek Iki Island po premierze. Twórcy nie wykluczają więc, że historia Atsu może doczekać się kontynuacji, jeśli społeczność wyrazi taką chęć.