Zaloguj się lub Zarejestruj

Sucker Punch nie wyklucza dodatku do Ghost of Yotei. Decyzja zależy od graczy

Mikołaj Berlik
2025/10/18 09:30
0
2

Jason Connell z Sucker Punch potwierdził, że decyzja o DLC do Ghost of Yotei będzie zależała od reakcji graczy na główną historię Atsu.

Ghost of Yotei, następca Ghost of Tsushima, ukazał się w październiku wyłącznie na PlayStation 5 i szybko zdobył uznanie recenzentów. Produkcja opowiada historię najemniczki Atsu, która wędruje po Edo, by zemścić się na zabójcach swojej rodziny. Tytuł stał się jednym z najlepiej ocenianych w 2025 roku, obok Clair Obscur: Expedition 33 oraz Death Stranding 2: On The Beach.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – czy Atsu powróci w dodatku?

W wywiadzie dla Game Informer współreżyser Jason Connell i główny scenarzysta Ian Miles przyznali, że zespół Sucker Punch obserwuje reakcje graczy i analizuje, które wątki wzbudzają największe emocje. Connell wspomniał, że podobnie było w przypadku Ghost of Tsushima, które otrzymało dodatek Iki Island po premierze. Twórcy nie wykluczają więc, że historia Atsu może doczekać się kontynuacji, jeśli społeczność wyrazi taką chęć.

GramTV przedstawia:

Connell zaznaczył, że dla studia najważniejsze jest wsłuchiwanie się w opinie milionów graczy. Jeśli zainteresowanie konkretnymi postaciami lub wątkami okaże się duże, deweloperzy rozważą rozwinięcie ich w formie rozszerzenia. Choć na razie nie ma konkretnych planów dotyczących DLC, Sucker Punch nie zamyka tej możliwości i określa ten etap projektu jako „czas obserwacji”.

Fani mogą więc mieć nadzieję, że w przyszłości ponownie odwiedzą Edo. Jak wskazują deweloperzy, historia Atsu może zostać pogłębiona – tak jak wcześniej rozbudowano losy Jina w Ghost of Tsushima: Iki Island.

Źródło:https://insider-gaming.com/sucker-punch-ghost-of-yotei-possible-dlc/

Tagi:

News
Sony
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112