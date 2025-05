Subskrybenci Xbox Game Pass zachwyceni: jedna z najwyżej ocenianych gier 2024 trafi do usługi na dniach

Xbox Game Pass znów zaskakuje — tym razem w sposób, który wprawił graczy w euforię. Już 29 maja do usługi dołączy Metaphor: ReFantazio, jedna z najwyżej ocenianych gier 2024 roku. Tytuł od Studio Zero i Atlusa, znanego przede wszystkim z kultowej serii Persona, zadebiutował z oceną 94 punktów na Metacritic, a wcześniej był nominowany do tytułu Gry Roku. Zdobył trzy statuetki podczas The Game Awards: za najlepszą grę RPG, najlepszą narrację oraz najlepszą reżyserię artystyczną.

Metaphor: ReFantazio trafia na Xbox Game Pass

Nic dziwnego, że gracze nie kryją entuzjazmu — gra została wydana zaledwie w październiku, a już trafi do katalogu Xbox Game Pass. Co ważne, będzie dostępna na wszystkich poziomach subskrypcji, z wyjątkiem Game Pass Core. Oznacza to, że zagrają w nią zarówno posiadacze PC Game Pass, Xbox Game Pass Standard, jak i Ultimate.