Vampire Crawlers zostało zapowiedziane. Spin-off Vampire Survivors może być kolejnym hitem

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:30
Nowa produkcja Poncle rozwija uniwersum, które podbiło graczy na całym świecie.

Poncle, twórcy kultowego Vampire Survivors, zapowiedzieli Vampire Crawlers – pełnoprawny spin-off osadzony w tym samym, absurdalnie zabawnym i dynamicznym świecie. Studio od lat pracowało nad pomysłami rozszerzającymi markę, a Crawlers było projektem, który „natychmiast chwycił”, jak podkreślił Luca, założyciel studia. Nowa produkcja zmierza w stronę świeżego podejścia gatunkowego, łącząc dungeon crawlera z karcianą mechaniką.

Vampire Crawlers – zwiastun na Xbox Partner Preview

Vampire Crawlers to „dungeon crawler rozgrywany kartami”, w którym gracze wybierają jednego z Crawlerów – bohaterów znanych z Vampire Survivors – i ruszają do lochów pełnych chaotycznych bitew. Każda postać posiada unikalne zdolności, a talie można stale rozwijać, modyfikować i łączyć w efektowne kombo. System mana combo pozwoli tworzyć coraz potężniejsze sekwencje z kart o rosnących kosztach, co według twórców zostało zainspirowane klasykami japońskich RPG-ów oraz włoskimi karciankami.

Spin-off zachowuje charakterystyczny styl oryginału – skrzynie skarbów, ewolucje broni, wynagradzanie postępu i specyficzny humor wracają w pełnej krasie. Jednocześnie Poncle sięga po inspiracje z klasycznych dungeon crawlerów z lat 80. i starszych gier typu „blobber”, tworząc mieszankę szybkiej eksploracji i taktycznych decyzji podejmowanych między starciami.

Vampire Crawlers zadebiutuje w 2026 roku i od dnia premiery będzie dostępna w Xbox Game Pass Premium oraz Ultimate.

Tagi:

News
zwiastun
Xbox Partner Preview
Xbox
Xbox Game Pass
Xbox Series S
Xbox Series X
PC
poncle
Vampire Survivors
