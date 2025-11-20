Vampire Crawlers zostało zapowiedziane. Spin-off Vampire Survivors może być kolejnym hitem

Poncle, twórcy kultowego Vampire Survivors, zapowiedzieli Vampire Crawlers – pełnoprawny spin-off osadzony w tym samym, absurdalnie zabawnym i dynamicznym świecie. Studio od lat pracowało nad pomysłami rozszerzającymi markę, a Crawlers było projektem, który „natychmiast chwycił”, jak podkreślił Luca, założyciel studia. Nowa produkcja zmierza w stronę świeżego podejścia gatunkowego, łącząc dungeon crawlera z karcianą mechaniką.

Vampire Crawlers – zwiastun na Xbox Partner Preview

Vampire Crawlers to „dungeon crawler rozgrywany kartami”, w którym gracze wybierają jednego z Crawlerów – bohaterów znanych z Vampire Survivors – i ruszają do lochów pełnych chaotycznych bitew. Każda postać posiada unikalne zdolności, a talie można stale rozwijać, modyfikować i łączyć w efektowne kombo. System mana combo pozwoli tworzyć coraz potężniejsze sekwencje z kart o rosnących kosztach, co według twórców zostało zainspirowane klasykami japońskich RPG-ów oraz włoskimi karciankami.