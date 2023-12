Subnautica 3 jeszcze nie gotowa. Producenci zdradzają daty wczesnego dostępu oraz premiery

Co ciekawe, nie wiadomo w jakim środowisku będzie rozgrywała się kolejna część gry. Fani dopatrują się sugestii, że być może tym razem chodzi o kosmos, ponieważ w poście, użyto emotki rakiety. Jakkolwiek może to być tylko zwykły zbieg okoliczności, to trzeba przyznać, że byłaby to ciekawa odmiana.

Subnautica 3 dopiero w 2025 roku

Niestety premiera gry to dość odległy temat. Jej wydawca, firma Krafton ogłosiła, że najbliższy możliwy termin to pierwsza połowa 2025 roku i planowane są wersje na PC i konsole.

