Planszowy hit powraca. Frosthaven w wersji PC zaczyna wczesny dostęp - jest zwiastun

Gra, będąca kontynuacją Gloomhaven autorstwa Isaaca Childresa, oferuje graczom taktyczne starcia w systemie turowym, rozbudowaną narrację oraz elementy zarządzania placówką w mrocznym świecie opanowanym przez potwory i nieustającą zimę. W ramach wczesnego dostępu będzie można zagrać w około jedną trzecią zawartości finalnej wersji gry. Gracze otrzymają możliwość rozegrania ponad 35 misji, skorzystania z ośmiu postaci (w tym dwóch do odblokowania) oraz podejmowania decyzji wpływających na rozwój historii – wszystko to wzbogacone narracją głosową od Forteller Games.

To dla nas ogromny moment. Premiera Frosthaven to dopiero początek tej przygody i nie możemy się doczekać, aż gracze zaczną dzielić się swoimi doświadczeniami i pomogą nam w dalszym rozwoju tej wyjątkowej gry.

Dodatkowo, do 7 sierpnia gra dostępna jest w promocyjnej cenie 39,99 USD (10% zniżki). Dostępny będzie również specjalny pakiet zawierający Frosthaven i Gloomhaven w cenie obniżonej o 10% z sugerowanej kwoty 74,98 USD – gra wkrótce pojawi się w sklepie Steam i wówczas poznamy polskie ceny. Tryb jednoosobowy, kooperacja online (2–4 graczy) i wsparcie dla GeForce NOW sprawiają, że nowa gra ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Wczesny dostęp potrwa około roku, a twórcy zapowiadają ścisłą współpracę ze społecznością, by dopracować każdy aspekt tytułu.