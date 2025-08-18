Muzyka w Skate nigdy się nie znudzi. Soundtrack będzie regularnie aktualizowany

Full Circle przekazało kolejne wieści dotyczące kolejnej odsłony serii Skate. Jedną z ciekawszych informacji jest zapowiedź stale aktualizującej się ścieżki dźwiękowej, która będzie ewoluować wraz z każdą nową porcją zawartości.
Skate od EA z dynamiczną ścieżką dźwiękową
Jak donosi deweloper na swoim oficjalnym blogu, Skate będzie bazował na systemie sezonowym, z których każdy potrwa około trzech miesięcy. W ramach każdego sezonu gracze mogą spodziewać się znaczących zmian i nowości. Obejmą one ewolucję świata gry, dodawanie nowych funkcji, organizację wydarzeń w grze, a także wspomnianą już aktualizację ścieżek dźwiękowych.
To rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie w zarządzaniu licencjami na utwory muzyczne. Umożliwi ono EA i Full Circle naturalne wycofywanie piosenek i zastępowanie ich nowymi w miarę wygasania umów licencyjnych, zapewniając świeżą bibliotekę utworów przez wiele lat działania gry jako tytułu live-service.
Każdy sezon przyniesie ze sobą nowe elementy kosmetyczne i opcje personalizacji, a także więcej zadań i aktywności do wykonania na desce. Integralną częścią tego modelu będzie Skate Pass, oferujący zarówno darmową, jak i płatną ścieżkę postępu.
Wiemy, że muzyka jest nieodłączną częścią kultury skateboardingu – i nie chodzi tu o jeden konkretny gatunek czy styl, ale o wszystkie rodzaje muzyki (tak jak istnieją różne typy skaterów i graczy). Nasz zespół muzyczny pracuje obecnie nad ścieżką dźwiękową do skate. (już wkrótce na Spotify), ale chcieliśmy już teraz podzielić się próbką artystów, którzy wprowadzą was w klimat i przygotują na Early Access.
Niektórzy artyści ze ścieżki dźwiękowej skate.:
Turnstile
Denzel Curry
Little Simz
Skegss
Earth, Wind & Fire
MF Doom
To tylko mała próbka, teaser tego, co znajdzie się na soundtracku – a będzie tego o wiele więcej. Ścieżka dźwiękowa na potrzeby Early Access będzie zawierać około 100 utworów, a my dopiero się rozkręcamy. – czytamy na blogu Skate.
Skate ma trafić do wczesnego dostępu jeszcze latem 2025 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.
