Muzyka w Skate nigdy się nie znudzi. Soundtrack będzie regularnie aktualizowany

Full Circle przekazało kolejne wieści dotyczące kolejnej odsłony serii Skate. Jedną z ciekawszych informacji jest zapowiedź stale aktualizującej się ścieżki dźwiękowej, która będzie ewoluować wraz z każdą nową porcją zawartości.

Skate od EA z dynamiczną ścieżką dźwiękową

Jak donosi deweloper na swoim oficjalnym blogu, Skate będzie bazował na systemie sezonowym, z których każdy potrwa około trzech miesięcy. W ramach każdego sezonu gracze mogą spodziewać się znaczących zmian i nowości. Obejmą one ewolucję świata gry, dodawanie nowych funkcji, organizację wydarzeń w grze, a także wspomnianą już aktualizację ścieżek dźwiękowych.

To rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie w zarządzaniu licencjami na utwory muzyczne. Umożliwi ono EA i Full Circle naturalne wycofywanie piosenek i zastępowanie ich nowymi w miarę wygasania umów licencyjnych, zapewniając świeżą bibliotekę utworów przez wiele lat działania gry jako tytułu live-service.

Każdy sezon przyniesie ze sobą nowe elementy kosmetyczne i opcje personalizacji, a także więcej zadań i aktywności do wykonania na desce. Integralną częścią tego modelu będzie Skate Pass, oferujący zarówno darmową, jak i płatną ścieżkę postępu.