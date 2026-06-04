Subnautica 2 szykuje wielką aktualizację. Nowy region i przerażający Lewiatan na horyzoncie

Twórcy ujawnili pierwsze szczegóły aktualizacji 1.1, która rozbuduje eksplorację, fabułę i system progresji.

Po kilku tygodniach intensywnego wydawania hotfixów studio Unknown Worlds zaczyna koncentrować się na większych aktualizacjach zawartości do Subnautica 2. Najnowszy materiał deweloperski zdradza, czego możemy spodziewać się po aktualizacji 1.1, która ma znacząco rozbudować podwodną przygodę dostępną obecnie we wczesnym dostępie. Subnautica 2 – aktualizacja 1.1 wprowadzi nowy region i kolejne zagrożenia Szczegółami dotyczącymi przyszłości gry podzielił się Anthony Gallegos, Design Lead w Unknown Worlds. W opublikowanym vlogu deweloperskim potwierdzono, że przed premierą aktualizacji 1.1 do gry trafi jeszcze kilka mniejszych nowości. Wśród nich znajdzie się długo wyczekiwany czat głosowy oparty na bliskości postaci (Proximity Chat), dodatkowe opcje personalizacji bohaterów, emotki oraz możliwość ponownego odsłuchiwania nagrań fabularnych.

Twórcy planują również ułatwić dostęp do niektórych Biomodów we wczesnych etapach rozgrywki. To odpowiedź na opinie społeczności, która od premiery wersji Early Access regularnie zgłasza sugestie dotyczące progresji i balansu. Największe zmiany nadejdą jednak wraz z aktualizacją 1.1. Deweloperzy zapowiadają całkowicie nowy region do eksploracji, który ma być powiązany zarówno z rozwojem fabuły, jak i postępami gracza. Wraz z nowym obszarem pojawi się także kolejny pojazd, nowe zasoby do zdobycia oraz nieznane wcześniej stworzenia.

GramTV przedstawia:

Szczególne emocje budzi zapowiedź Collectora Leviathana. Według Unknown Worlds nowa lokacja została zaprojektowana tak, aby zaoferować najbardziej przerażające doświadczenia w historii Subnautica 2. Twórcy nie zdradzili jeszcze szczegółów dotyczących samego stworzenia, ale sugerują, że będzie ono jednym z największych zagrożeń napotkanych podczas eksploracji. Na ten moment nie podano daty premiery aktualizacji 1.1. Studio informuje jedynie, że kolejne funkcje i nowa zawartość będą trafiały do Subnautica 2 w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Subnautica 2 łagodzi chaos pod wodą. Nowa aktualizacja zmienia zachowanie stworzeń